İZLE | Edinson Cavani, Gana maçının ardından öfkesine hakim olamadı: VAR monitörüne yumruk attı

Tecrübeli forvetin, eve sessiz bir şekilde dönmeye pek niyeti yoktu.

NE OLDU? Cavani, Uruguay'ın turnuvadan erken ayrılmasının ardından öfkesini kontrol edemedi.

Maçtan sonra oyuncular tünelden aşağı inerken tecrübeli forvet, öfkeyle VAR monitörüne yumruk atarak monitörün yere düşmesine neden oldu.

Çevrede bulunan insanların yaralanmasına neden olacak bir andı ve çevrede bulunan insalar, oyuncunun bu hareketine anlam veremedi.

Cavani vs VAR screenpic.twitter.com/8mnVdXlTkr — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 2, 2022

BÜYÜK RESİM: Cavani'nin öfkeli tepkisi, Uruguay'ın maç sonu düdüğü sırasındaki nahoş davranışının bir uzantısıydı; oyuncular ve teknik ekip, oyundaki kararları protesto ederek hakeme öfkeyle yaklaştı.

URUGUAY İÇİN SIRADA NE VAR? Gana'ya karşı kazanılan zafer Uruguay için yeterli değildi, çünkü H Grubu'nun diğer maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.

Ve Uruguaylı futbolcuların, eve sessiz bir şekilde gitmeye pek niyeti yoktu.