Portekizli süperstar, takımının ona en fazla ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıktı.

NE OLDU? Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nde Cumartesi günü Abha'yı 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Portekizli süperstar, yeni kulübü için dokuzuncu golünün sevincini yaşadı.

Al-Nassr 1-0 gerideyken serbest vuruşta topun başına geçen Ronaldo, dakikalar 78'i gösterdiğinde skoru eşitledi.

Ve takımının, maçı galibiyetle noktalamasına büyük bir katkı sundu.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun golü, Al-Nassr'ın zafer kazanmasına yardımcı olurken Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın penaltıdan gelen golü, ev sahibine üç puanı getirdi.

SIRADA NE VAR? Ronaldo, Portekiz Milli Takımı için Arabistan'dan bir süreliğine ayrılacak.

Süper yıldız, Roberto Martinez'in Euro 2024 elemelerinde oynayacağı Lihtenştayn ve Lüksemburg maçlarında milli formayı giymeyi umuyor.