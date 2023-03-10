Portekizli süperstar, kendisini kızdırmaya çalışan taraftarlara mimikleriyle cevap verdi.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da oynadığı dönem için Al-Nassr forması ile en zorlu maçına Al Ittihad karşısında çıktı.

Bu sezon Suudi Pro Ligi'nde oynadıkları Al Ittihad maçı öncesinde taraftarlar, Ronaldo'yu sinirlendirmek için hep bir ağızdan Lionel Messi tezahüratları yaptı.

38 yaşındaki oyuncunun sinirini bozmak için ellerinden geleni yaptılar, ancak Ronaldo son derece sakin görünüyordu ve o sıralarda, yakın çekim yapıldığında Ronaldo'nun "Görüşeceğiz" şeklinde bi gülüşüne de şahitlik ettiler.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, kariyeri boyunca eleştirilerin hedefindeydi ve hayranlarının yanı sıra birçok düşmanı da oldu.

Portekizli süperstar, şu ana kadar birçok kez duyduğu Messi tezahüratlarına alışkın olduğunu da verdiği mimikle gösterdi.

Al-Ittihad taraftarları, Ronaldo'yu kızdırmak için Messi tezahüratları yapmanın dışında, daha da ileriye giderek Arjantinli süperstarın takımlarına dahil olması için yönetimlerine çağrıda bulundular.

VE DAHA FAZLASI: Ronaldo ve Al-Nassr, Romarinho'nun 80. dakikada attığı golle deplasmanda Al Ittihad'a 1-0 yenilmekten kurtulamadılar.

Portekizli süperstar, rakip ekibin taraftarlarından intikam almak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.