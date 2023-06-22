Portekizli süperstar Ronaldo ile kameraman arasında, ilginç bir diyalog ekranlara yansıdı.

NE OLDU? Portekizli solist , Al-Nassr'da 19 maçta 14 gol attıktan ve Milli takımıyla 200 üst düzey maça çıktıktan sonra bile kariyerinde durmak nedir bilmiyor.

Emeklilik, Manchester United ve Real Madrid ikonu için hala çok uzakta görünüyor, ancak beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, kameramanla yaşadığı bir diyalog sırasında kendisinin bile gençlik iksiri olmadığını kabul ediyor.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Portekiz'in İzlanda'ya karşı 1-0 galip geldiği maçın 89. dakikasında ağları havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.

Portekizli süperstar, maç sonrasında röportaj alanına gittiğinde kameramanla farklı bir sohbet orataya çıktı.

Tüm zamanların en büyük oyuncularından birisi olan Ronaldo, kamerayı yüzüne yaklaştıran ve onu çok yakından çekmeye çalışan kameramana, 'Ne yapıyorsun sen! Çok yakından çekiyorsun, fazla kırışıklıklarım var!' diyerek espri yaptı.

Yaşanan bu beklenmedik anın ardından kameraman, kamerasını Ronaldo'nun yüzüne doğru yakınlaştırmayı bıraktı ve ortaya ilginç bir anı çıkmış oldu.