Portekizli orta saha, yaptığı jestle taraftarına unutamayacağı anlar yaşattı.

NE OLDU? Bruno Fernandes, Manchester United'da taraftarların gözde oyuncularının başında geliyor.

Ve bu durum nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları, çok uzun süredir favori oyuncuları için pek çok etkileşim gönderiyorlar.

Ancak birisinin durumu, diğerlerinden çok farklı bir noktaya ulaştı ve tam 300 gün boyunca aralıksız devam etti.

Bir taraftar, Twitter üzerinden 300 gün boyunca Bruno'ya mesaj gönderdi ve Portekizli oyuncu, yaptığı jestle hayranına kulüpten asla satın alınamayacak kadar değerli bir hediye verdi.

Hayranını görüntülü arayarak sürpriz yapan Fernandes, bir de imzaladığı formasını hayranına gönderdi.

Bruno ayrıca, onu bir maç için Old Trafford'a davet etti ve "Her şey için minnettarım.

"Kulüp ve bana verdiğiniz tüm destek için teşekkür ediyorum" diyerek kalpleri kazandı.

BÜYÜK RESİM: Kahramanıyla temasa geçmek için gösterdiği amansız çabalara rağmen, United taraftarı Blessed bu çağrı karşısında oldukça şok olmuş görünüyordu.

Kulüp kaptanı, taraftarlara sevgilerinin karşılığını vermenin değerini de hayranının tepkisinde fazlasıyla gördü.

Ve United, paylaştığı bir twitte, "Her zaman taraftarlar için... Ne güzel bir jest, Bruno!" şeklinde Bruno Fernandes'e yanıt verdi.

FERNANDES İÇİN SIRADA NE VAR? United'ın Ralf Rangnick yönetiminde istediği performansı göstereyemeyen Fernandes, Hollandalı patron Erik ten Hag liderliğinde etkileyici bir form grafiğine ulaştı.

Carabao Kupası'nda önemli bir kupa zaferi yaşayan Fernandes; FA Cup ve Avrupa Ligi'nde de kupaya ulaşmayı hedefliyor.

Portekizli orta saha; United'da sezonunun geri kalanı için çok önemli bir rol oynamaya devam edecek.