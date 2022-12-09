İki ezeli rakibin, birbirlerine sempati duyduğu asla söylenemez.

NE OLDU? Arjantin hâlâ futbolun en büyük ödülünü kazanma şansını sahipken Güney Amerikalı rakipleri Hırvatistan'a penaltılarda kaybettikten sonra büyük bir sevinç yaşadılar.

Sonuçla ilgili haberler, Hollanda ile oynadıkları maç öncesinde Lusail Stadyumu'nda bulunan Arjantin taraftarlarına açıklandığında taraftarlar çılgına döndü.

Çünkü, onların Brezilya'ya pek de sempati duymadığı açık...

BÜYÜK RESİM: Arjantin ile Brezilya'nın yıllar öncesine dayanan bir futbol rekabeti var.

Ve bu iki takımın, geçen yıl Copa Aeérica finalinde Lionel Messi ve arkadaşlarının Tite'ın ekibini yendikten sonra Dünya Kupası yarı finalinde bir kin maçı için karşılaşması bekleniyordu.

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Şu anda kutlama yapıyor olabilirler, ama eğer kendi maçlarında Hollandalıları yenemezlerse, Güney Amerika'da ezeli rakipleri Brezilya'nın gözyaşlarına ortaklık edecekler.