Hollandalı golcü, Arjantin'e attığı ikinci golde geçmişe selam çaktı.

NE OLDU? Weghorst, Teun Koopmeiners'ın kullandığı bir serbest vuruşun ardından Hollanda'nın Arjantin'e karşı çeyrek finaldeki beraberlik golünü attı ve mücadelenin uzamasını sağladı.

Beşiktaş'ın yıldız forveti, 2020'de Arminia Bielefeld'i 2-1 yendikleri maçta Wolfsburg forması giyerken de neredeyse aynı golü atmıştı ve bu, onun için benzer bir senaryoydu.

BÜYÜK RESİM: Herkesin gözü kaledeyken, Koopmeiner serbest vuruştan topu Weghorst'a doğru yuvarladı ve Beşiktaşlı oyuncu, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldığında kendisinden beklenildiği gibi topu ağlarla buluşturdu.

Arjantinli savunma oyuncuları ve kaleciyi gafil avladı ve mücadelede 2 gol atarak damgasını vurdu.

WEGHORST İÇİN SIRADA NE VAR? Çeyrek finalin normal süresi berabere bitince maç, penaltılara gitti ve Arjantin yarı finale uzanan ekip oldu.

Bu durum, Weghorst'un kupadaki yolculuğunun sona erdiği anlamına geliyor. Böylece yıldız forvet yeniden İstanbul'a gelip Beşiktaş ile Süper Lig'e odaklanabilir.