İZLE | Arabistanlılar, Al-Shabab forması giyen Arjantin Milli Takımı'nın eski oyuncusu Ever Banega ile alay ettiler

Arjantinli eski yıldız, Arabistanlı takım arkadaşlarının kurbanı oldu.

NE OLDU? Messi ve Arjantin, C Grubu karşılaşmasında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildikleri için Dünya Kupası tarihinin en beklenmedik sonuçlarından birinin kurbanı oldular.

Bunun üzerine, dünya genelinde büyük bir şok yaşanırken bu konuda en fazla mağdur olan isimlerin başında Banega gelebilir...

Arjantin Milli Takımı'nın eski oyuncusu Banega, birçok Suudi oyuncu gibi şu anda Suudi Arabistan takımı Al-Shabab için oynuyor.

Banega, Arabistan'ın sonuçtan ne kadar mutlu olduğunu biliyordu ve neyse ki kendisine yapılan şeyden dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğramış görünmüyordu!

Takım arkadaşları, ülkesini destekleyen Banega'yla dalga geçerken eğlenceli anların oluşmasını sağladılar. En azından kendileri için...

بعد انتصار صقورنا 🤍🇸🇦

الليوث يفاجئون القائد بانيغا 😂🇦🇷#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/jlSFxaXpzo — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) November 22, 2022

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan daha önce Dünya Kupası'nın açılış maçını hiç kazanmamıştı.

Arjantin ise turnuvanın favori takımlarından birisi olarak Katar'a doğru yola çıktı.

Sonuç, C Grubu'nu tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Meksika ve Polonya, artık Lionel Messi'nin önünde bitirebilecekleri konusunda daha umutlu olabilir.

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Salı günkü sonucun ardından mutlaka kazanılması gereken Meksika mücadelesine, 26 Kasım'da çıkacaklar.