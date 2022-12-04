İZLE | Amerika'yı yıkan Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay, galibiyetin ardından çılgınca dans etti
NE OLDU? Memphis Depay, Daley Blind ve Denzel Dumfries'ten gelen birer gol, Hollanda'nın Amerika'yı geçmesine ve çeyrek finale ulaşmasına yardımcı oldu.
Galibiyetin ardından teknik direktör Louis van Gaal'in de aralarında bulunduğu coşkulu Hollandalı kadrosu, otellerine dönerken Shakira'nın ünlü 2010 Dünya Kupası şarkısı 'Waka Waka (This Time for Africa)' eşliğinde dans ederken görüldü.
Bu görüntülerde Memphis Depay'ın coşkusu ve hareketleri oldukça dikkat çekiciydi ve Hollandalı oyuncular, galibiyetin ardından adeta çılgına döndü.
QUARTER-FINAL VIBES! 😍🎉— OnsOranje (@OnsOranje) December 3, 2022
Wait for the coach! 😆🧡#NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/GY2vFLxLnU
BÜYÜK RESİM: 2018 Dünya Kupası elemelerini kaçıran Hollanda, 2014'te Arjantin'e yarı finalde kaybetmişti.
HOLLANDA İÇİN SIRADA NE VAR? Van Gaal'ın ekibi, bir sonraki Dünya Kupası çeyrek final maçında 9 Aralık'ta Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
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