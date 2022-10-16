İngiliz ekibi, sahalarda ender görülen bir olay nedeniyle maçı gecikmeli oynamak zorunda kaldı.

NE OLDU? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship mücadelesinde Birmingham'ı pazar günü MKM Stadyumu'nda ağırlarken bu karşılaşmanın normal saati 15.00 olarak belirlenmişti. Ancak, işler beklendiği gibi ilerlemedi ve maç görevlilerinin müsabaka öncesi değerlendirmesi sırasında ilginç bir tespit yapıldı. Çünkü iki kale direğinin boyutları birbirinden farklıydı. Yer görevlileri kale direklerini indirmek zorunda kaldılar ve kale direklerini, normal boyutuna getirmeye çalıştılar. Böylece, maç oynanması gereken zamandan yirmi dakika gecikmeli olarak başladı.

BÜYÜK RESİM: Tartışma, Wigan'ın Cardiff'i DW Stadyumu'nda konuk etmesinden sadece bir hafta sonra, bir kale direğinin öbüründen iki santim daha büyük olduğu bildirildi.

20 dakika gecikmeli başlayan maçın kazananı Hull City'i evinde mağlup eden Birmingham oldu.

Birmingham, Acun Ilıcalı'nın ekibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

HULL CITY İÇİN SIRADA NE VAR? 14 lig maçından sadece dört galibiyet alan ve şu anda teknik direktörü olmayan Hull City, aldığı bu mağlubiyetle düşme bölgesine tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor.

Tigers, 19 Ekim'de bir sonraki lig maçını Blackpool'a karşı oyanayacak.