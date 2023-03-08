Brezilyalı stoper, Jude Bellingham'ın Reece James'e yaptığı müdahaleye çok sert bir tepki verdi.

NE OLDU? Sakatlık sürecindeki Thiago Silva, Chelsea'nin salı gecesi Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund'u 2-0 yenip tur atladığı maçı Stamford Bridge'deki tribünden izleyebildi, ancak yine de sesini duyurdu. Thiago Silva'nın eşi Belle, Bellingham'ın James'e yaptığı müdahale anında Silva'nın tepkisini Instagram hesabına kaydetti. Thiago Silva, müdahaleden sonra çığlık attı ve şunu söyledi: "O****u ç****u! Tanrı aşkına, kırmızı kart!"

DAHA BÜYÜK RESİM: Millî takımda İngiltere için James ile birlikte oynayan Bellingham, salı günü üzücü bir akşam yaşadı.

İlk maçı 1-0 kazanan Dortmund, rövanşta Londra'da 2-0 kaybetti ve elendi.

SIRADA NE VAR? Brezilyalı stoper toparlanmaya devam ederken, hem kendisinin hem de Chelsea'nin gözü Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekiminde olacak.