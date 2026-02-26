Çeviri:

İZLE: The Late Run with Ochocinco, Bert Kreischer'ın Lionel Messi'yi övmesi ve Dünya Kupası tahminlerinde bulunmasıyla başlıyor

Chad Ochocinco Johnson ve Rahimovic, komedi efsanesi Bert Kreischer ile oturup her konuyu konuşuyorlar: Florida'daki futbol kültürü, Miami'deki Messi çılgınlığı, 2026 Dünya Kupası'nın "son dansı" ve komedi Mount Rushmore. Bert, The Machine'in köken hikayesini yeniden anlatıyor, iyi bir komedyeni oluşturan unsurları analiz ediyor ve bir şekilde gerçek bir futbol hayranı olmaya söz veriyor.