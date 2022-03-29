İZLE | Eriksen kalbinin durduğu Parken Stadı'na golle döndü

Brentford'un yıldızı Christian Eriksen, 290 gün önce birkaç dakikalığına kalbinin durduğu stadyuma golle döndü.

Geçen yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kalp krizi geçiren oyuncu için fırtınalı bir yıl oldu.

Eriksen o günden bu yana ilk kez Parken Stadyumu'na adım attı ve taraftarları mest etti.

Eriksen'in golü nasıl?

Christian Eriksen, Sırbistan ile oynadıkları hazırlık maçında Danimarka'nın üçüncü golünü kaydetti.

30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmaya kaptan olarak çıktı ve ayakta alkışlandı.

Futbol asla sadece futbol değildir.pic.twitter.com/TuE9YYU3Dt — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 29, 2022

Eriksen'e ne olmuştu?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın Finlandiya ile 12 Haziran 2021'de oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cristian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu.

Yaşanan olayın kalp sorunundan dolayı olduğu tespit edilirken, tüm bunların ardından Danimarkalı futbolcunun takımı Inter, oyuncuyla bu şartlarda devam edemeyeceğini açıkladı ve sözleşmesini feshetti.

Uzun bir süre sahalardan uzak kalan ve bireysel çalışan oyuncu, ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Brentford ile anlaştı.

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