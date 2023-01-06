Portekizli süperstar, yeni takımıyla ilk maçına çıkamadığı için buruk bir görüntü çizdi.

NE OLDU? Ronaldo'nun Salı günü yeni bir Al-Nassr oyuncusu olarak açıklanmasının ardından, 37 yaşındaki oyuncunun iki maçlık FA yasağı ve kayıt sorunları nedeniyle yeni kulübündeki ilk maçını bir süre beklemek zorunda kalacağı ortaya çıktı.

Al-Tai ile oynadığı Pro League maçı için kadro dışında bırakılan Ronaldo, yeni yıldız oyuncularının adını söyleyen bir taraftar korosu arasında yeni takımının maçı izledi.

Ancak Cristiano Ronaldo, çılgınca ismini haykıran Al-Nassr taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığı içerisinde izledi.

BÜYÜK RESİM: 42. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'nın golü ev sahibini öne geçirince, Portekizli süperstarın trübündeki keyfi de arttı.

Ronaldo, ligin zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışan Al-Nassr'ın açılış golünü alkışlarken resmedildi.

SIRADA NE VAR? Ronaldo, yeni takımında ilk kez forma giymek için süre bekleyecek ve Al Nassr için ilk maçını, Suudi All-Star XI'in Riyad Sezonu'nda Lionel Messi'nin ekibi Paris Saint-Germain'e karşı oynama ihtimali çok yüksek.

Böylece, birçok futbolsevere göre tarihin en büyük iki futbolcusu, kariyerlerinin son dönemine doğru yeniden bir araya gelecek.