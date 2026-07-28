Real Madrid, Dünya Kupası'nın Altın Top ödülünü kazanan İspanyol orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez'i kadrosuna katmak için Manchester City'ye resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Değeri 60 milyon euroya kadar ulaşabilecek transfer, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'nin Leipzig'den transferinin tamamlanmasıyla, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde başkent ekibini yeniden inşa etmeye yönelik kapsamlı bir planın parçası olarak gerçekleşecek.

İspanyol "Marca" gazetesi, transferin tamamlanmasına ilişkin başkent kulübünde iyimserliğin hakim olduğunu belirtti. Manchester City oyuncusunun kadroya katılması, Mourinho'nun göreve geldiği andan itibaren yürüttüğü muhteşem bir projenin taçlandırılması olarak görülüyor. Zira Portekizli teknik direktör için merkezi bir orta saha oyuncusuyla anlaşmak vazgeçilmez bir konuydu.

Mourinho, İspanyol oyuncunun olağanüstü yeteneklerini öne çıkaran son Dünya Kupası'nın da doğruladığı üzere Rodri'nin başkent ekibinin orta sahasına liderlik etmesi için en ideal seçenek olduğu sonucuna varmadan önce, aralarında Arjantinli Enzo Fernandez ve Portekizli Matheus Fernandes'in de bulunduğu birçok alternatif seçeneği değerlendirmişti.

Mourinho'nun değerlendirmesine dayanarak Real Madrid'in sportif direktörü, Başkan Florentino Perez'e ayrıntılı bir rapor sundu. Rodri'nin yeni projeye liderlik etmek için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu düşünen Perez, transfer için yeşil ışık yaktı.

30 yaşındaki Rodri, Mourinho ve sportif direktörün aradığı; liderlik, taktiksel disiplin, maçları okuma konusundaki üstün kabiliyet ve topları son derece isabetli dağıtma gibi nadir özelliklere sahip. Bu da Portekizli teknik direktöre, büyük maçlarda sorumluluk almaya alışkın bir oyuncunun etrafında takımı inşa etme imkanı sağlayacak.

Öte yandan Manchester City, özellikle sözleşmesinin 2027 yılında sona erecek olmasıyla birlikte yıldız oyuncusunun ayrılığı fikrini benimsemeye başladı. Kaynaklar, oyuncuya büyük saygı duyan İngiliz kulübünün, bunun oyuncunun kişisel kararı olması halinde ayrılığını kabul edeceğini belirtiyor. Zira City, temel oyuncularından birini istemediği halde kalmaya zorlamak istemiyor.

Tahminler, oyuncunun İngiliz kulübüyle sözleşmesine yalnızca bir yıl kalması nedeniyle transferin değerinin 50 ila 60 milyon euro arasında olacağını gösteriyor. Bu da transferi en kısa sürede tamamlamaya çalışan Real Madrid için fiyatı makul kılıyor.

Savunma hattının güçlendirilmesi, Portekizli Bernardo Silva'nın transferiyle yeni bir yeteneğin eklenmesi ve uzun vadede umut vadeden bir oyuncu olan Diomande'ye yapılan yatırımın ardından Rodri, tüm yeniden inşa sürecine denge ve yön verebilecek transferi temsil ediyor. Real Madrid, onun Santiago Bernabeu'daki yeni Mourinho döneminin arkasındaki beyin olmasını istiyor.