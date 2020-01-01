Ivan Zamorano: Barcelona'nın Lautaro transferine gücü yetmez

Inter'in eski futbolcularından Ivan Zamorano, Barcelona'nın Lautaro Martinez'in transfer bedelini karşılayamayacağını söyledi.

1996 ve 2000 yıllarında forması giyen eski Şilili futbolcu Ivan Zamorano, bir süredir ile adı geçen Lautaro Martinez'in takımda kalacağına inanıyor.

MisionTUDN'e konuşan Zamorano, salgın sebebiyle kulüplerin yaşadığı finansal sorunlara dikkat çekerek Barcelona'nın Arjantinli oyuncuya gücünün yetmeyeceğini belirtti.

Martinez'in ayrılması durumunda Inter'in forması giyen Edinson Cavani ile dolduracağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Zamorano şöyle konuştu.

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"Umarım Lautaro Inter'de kalır. Daha çok genç, 22 yaşında. Cavani ondan 11 yaş büyük ve farklı kulüplerde çok büyük tecrübeleri var; ancak Cavani'nin gelişinin Lautaro ile bir ilgisi yok."

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"Barcelona'nın Lautaro Martinez'i transfer etmesine engel olacak ekonomik problemleri var. Bu yüzden bana göre hiç şüphe yok ki Laturao takımda kalacak."

"Cavani ilk 11'dekiler için alternatif bir isim olabilir. Alexis Sanchez'in 'a döneceğine dair dedikodular var. Onun forvetteki boşluğu Cavani ile dolduruabilir."

"Lautaro, Inter'in geleceği. Barcelona onun 100 milyon euro'yu masaya koymalı; ki Inter de Lautaro için en az bu kadar bir ücret istiyor."