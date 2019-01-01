Ivan Rakitic: Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyorum

Gelecek sezon Inter’e transfer olacağı konuşulan Ivan Rakitic, Barcelona’da mutlu olduğunu açıkladı.

İtalya basını, ’nın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ivan Rakitic’in 50 milyon euro karşılığında ’e transfer olacağını iddia etmişti.

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Hırvat yıldız ise Barcelona’dan ayrılmayı düşünmediğini belirterek iddiaları yalanladı.

Mundo Deportivo’ya konuşan Rakitic “Bu iddiaları anlamıyorum. Diğer takımlara çok büyük saygım var. Inter’e karşı bu sezon forma giydim ve onlar gerçekten iyi bir takım. Orada da saygı duyduğum takım arkadaşlarım var. Şu an olmak istediğim takımdayım. Ben de, ailem de Barcelona’da çok mutluyuz. Bu iddialar benim tarafımdan ortaya çıkmadı. Barcelona ile hala üç senelik kontratım var. Çıkan dedikoduları anlıyorum, herkesin kendine ait fikri var. Saygı duyuyorum ama takımdan ayrılmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 53 maça çıkan Ivan Rakitic, 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.