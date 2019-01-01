Ivan Perisic, Inter'den ayrılmak istediğini kulübe iletti

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Perisic'in ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini açıkladı.

Arsenal'in yakın markajında olan Ivan Perisic, Inter'in gözünden çıkardı.

Arsenal, Hırvat futbolcu için Inter'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklif etti ancak bu teklif Inter cephesinden olumlu cevap bulmadı.

Yaşanan transfer gelişmelerinin ardından Serie A'daki Torino deplasmanında kadroda yer alan ancak forma giymeyen Hırvat yıldızla ilgili hem kulüp CEO'su Marotta'dan hem de Teknik Direktör Spalletti'den açıklama geldi.

Giuseppe Marotta, Sky Italia'ya yaptığı açıklamada oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini doğrularken, ''Perisic, takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Henüz somut bir teklif gelmedi ama onu anlamak zorundayız. Eğer bizimle kalırsa sezon sonuna kadar ona şans tanıyacağız'' dedi.

Öte yandan Inter Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise Perisic'le ilgili olarak, ''Perisic sürekli konuşulan bir futbolcu çünkü herkes ona bizim kadar değer veriyor. Birileri onu almak istiyorsa iyi para ödemek zorundalar. Çünkü o, bizim için çok değerli'' diye konuştu.

Arsenal'in önümüzdeki günlerde Hırvat oyuncu için Inter'e yeni teklif yapabileceği konuşuluyor.