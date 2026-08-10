Ittihad kulübü, orta saha oyuncusu Faisal el-Ghamdi'yi bir sezonluğuna Neom'a kiralama konusunda anlaştı. İki kulüp arasında özel bir mali anlaşmayla gerçekleşen bu adımda, Roshn Ligi'ne yükselen takım kiralama süresi boyunca oyuncunun maaşının tamamını üstlenmeyecek.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesinin aktardığına göre, Ittihad, Ghamdi'nin maaşının bir kısmını üstlenecek, geri kalan kısmını ise Neom karşılayacak. Bu, oyuncunun transferini tamamlamak için iki taraf arasında imzalanan anlaşmanın ayrıntıları kapsamında yer alıyor.

Ghamdi'nin Neom'a kiralanması, kulübün resmi talebine yanıt olarak gerçekleşti; kulüp yönetimi, bu ayın 7 Ağustos'unda Ittihad oyuncusunun hizmetlerini bir sezonluğuna almak için başvuruda bulunmuştu.

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Talebin incelenmesinin ardından Ittihad, oyuncunun kiralık olarak transferine onay verdi. Böylece Ghamdi, Neom ile yeni bir döneme başlıyor; kulüp, kadrosunu Roshn Ligi ve Suudi futbolunda geçmiş tecrübeye sahip isimlerle güçlendirmeye çalışıyor.

Ittihad ile Neom arasındaki anlaşma, kiralama süresinin bitiminden sonra Neom'a Ghamdi'nin sözleşmesini satın alma hakkı tanıyan bir madde içermiyor. Bu da, tüm taraflar arasında yeni bir anlaşma yapılmadığı takdirde oyuncunun sezon sonunda "El-Amid"in kadrosuna geri döneceği anlamına geliyor.

Ittihad'ın oyuncunun maaşının bir kısmını üstlenmesi, kulübün onun kiralık olarak ayrılışını kolaylaştırma isteğini ortaya koyuyor; özellikle de Ghamdi'nin teknik heyetin planları dışında kalmak yerine düzenli forma şansı bulma ihtiyacı göz önüne alındığında.









Ghamdi'nin Ittihad'ın Abu Dabi yolculuğunda yer almaması da bu transferle bağlantılıydı; oyuncu, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı sağlayacak play-off maçında BAE ekibi el-Cezire ile yapılacak karşılaşmaya hazırlanan takımla seyahat etmemek için kulüpten izin almıştı.

24 yaşındaki Faisal el-Ghamdi, 2023 yazında Ettifaq'tan Ittihad'a katılmış, önceki sezon ise Beerschot'a kiralanarak Belçika Ligi'nde profesyonel bir tecrübe yaşamıştı.

Neom ile yaşayacağı yeni tecrübe, ona daha fazla forma şansı vermeyi ve Roshn Ligi mücadelesindeki varlığını yeniden kazandırmayı amaçlıyor; Ittihad ile geleceği ise önümüzdeki sezon sergileyeceği performansa bağlı kalacak.