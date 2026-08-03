İttihad kulübü, yaz transfer döneminde güçlü hamlelerini sürdürüyor ve yeni sezonda katkı sağlayabilecek unsurlarla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp, Almeria ile Senegalli orta saha oyuncusu Dion Lopy'yi transfer etmek için yürüttüğü müzakerelerin ileri aşamalara ulaşmasının ardından İspanya'dan yeni bir transferi tamamlamaya yaklaştı.

Özel kaynakların "Arriyadiyah" gazetesine yaptığı açıklamalara göre, İttihad, yeni sezon başlamadan önce futbol A takımını güçlendirme kapsamında Dion Lopy'yi dört yıllık bir sözleşmeyle transfer etmek için Almeria ile yürüttüğü müzakerelerde ileri bir aşamaya ulaştı.

Kaynaklar ayrıca, iki kulüp arasındaki görüşmelerin son günlerde büyük bir gelişme kaydettiğini, bunun da oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde "Amid" saflarına katılmasını yakınlaştırdığını belirtti.

Öte yandan Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferleri uzmanı Fabrizio Romano, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "İttihad, Dion Lopy konusunda Almeria ile prensipte anlaşmaya varıyor."

Romano sözlerine şöyle devam etti: "Transferin bedeli 19 milyon euro, buna ek olarak satıcı kulübe gelecekteki bir yeniden satıştan yüzde 10 pay veren bir madde de bulunuyor. Sağlık kontrolünün tarihi belirlendi ve evrak işlemleri tamamlanıyor."

"Transfermarkt" sitesine göre Dion Lopy'nin piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak tahmin ediliyor; bu da oyuncunun Avrupa transfer piyasasında sahip olduğu konumu yansıtıyor.

24 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Almeria ile sözleşmesini 2030 yazına kadar uzatmış olmasına rağmen, başkanlığını Muhammed el-Khureiji'nin yaptığı İspanyol kulübünü oyuncunun sözleşmesini satmaya ikna etmeye çalışan İttihad yönetimi, müzakerelerini sürdürüyor.

Dion Lopy, 2023 yazında Fransız kulübü Stade Reims'ten Almeria'ya katıldı ve o tarihten bu yana takım kadrosunda kendine yer bulmayı başardı.

24 yaşındaki Senegalli, Almeria formasıyla çeşitli müsabakalarda 105 maça çıktı; bu maçlarda dört gol atarken altı asist yaptı.

Lopy, takımla yolculuğuna İspanya Ligi "La Liga" müsabakalarında başladı; ardından takıp eden iki sezonda İspanya İkinci Ligi "La Liga 2"de kariyerine devam ederek takımla düzenli olarak sahaya çıkmayı sürdürdü.