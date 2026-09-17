İttihad'ın teknik direktörü Alman Ligi'ne gitmeyi neden reddetti?

Alman basınında yer alan haberlere göre, Borussia Mönchengladbach önümüzdeki dönemde İttihad'ın teknik direktörü Jens Wissing ile anlaşmak için harekete geçti. Alman kulübü, teknik sorumluluğu üstlenme ihtimalini görüşmek üzere teknik direktörle temaslara başladı.

Alman "Bild" gazetesi, Borussia Mönchengladbach'ın sportif direktörü Virkus Roland'ın, ekibi önümüzdeki aşamada çalıştıracak farklı seçenekleri araştırma kapsamında Wissing ile bir aracı vasıtasıyla iletişime geçtiğini, Alman teknik direktörün ise teklife ilişkin tavrını netleştirdiğini aktardı.

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Habere göre Wissing, İttihad ile olan projesine bağlı olması ve önümüzdeki dönemde takımla çalışmaya devam etme isteği nedeniyle mevcut zamanlamanın planlarına uygun olmadığını vurgulayarak Mönchengladbach'ın sunduğu teklifi reddetti.

"Bild", Alman teknik direktörün projesinin erken bir aşamasında İttihad'dan ayrılmak istemediğini, özellikle de rekabet edebilecek bir takım kurmaya ve görevi devraldığından bu yana belirlediği hedefleri gerçekleştirmeye halen çalışıyor olması nedeniyle bunu istemediğini açıkladı.

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Wissing'in ret gerekçesi ise, Suudi kulübüyle projesine başladığından beri teknik fikirlerini ortaya koymaya ve takıma net bir kimlik kazandırmaya başlamasının ardından, İttihad ile görevine devam etmeyi ve takımı yeniden şampiyonluk yarışının içine sokmayı hedeflemesi.

Alman teknik direktörün, Mönchengladbach'ın ilgisine rağmen ülkesine dönmeyi reddetmesi, şu an için İttihad ile devam etme kararlılığını ve başladığı projeyi Alman ligindeki yeni bir deneyime geçmek uğruna yarıda kesme isteğinin olmadığını teyit ediyor.

Borussia Mönchengladbach'ın Wissing'in hizmetlerine duyduğu ilgi, Alman kulübünün onun teknik yeteneklerine verdiği değeri yansıtıyor. Ancak teknik direktör mevcut aşamada tavrını netleştirerek, ayrılıp Alman ligine dönmek yerine İttihad ile çalışmaya devam etmeyi ve takımdaki hedeflerine odaklanmayı tercih etti.