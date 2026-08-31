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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Ittihad'ın radarı Aston Villa'nın kanat oyuncusunu yakaladı

Transfers
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
L. Bailey
Aston Villa
Suudi Arabistan
Jamaika
İngiltere

Al Ittihad, hücum hattına yeni takviyeler için girişimlerini yoğunlaştırıyor

İttihad kulübü, transfer kayıtlarının kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte ileri hatta yeni takviyeler arayışı içinde, devam eden yaz transfer döneminde hamlelerini yoğunlaştırıyor.

"Şarku'l Avsat" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, İttihad yönetimi, Avrupa sahalarında hıza ve tecrübeye sahip bir oyuncu ekleme ihtiyacı doğrultusunda, kanat mevkiini İngiliz ekibi Aston Villa'nın yıldızlarından biriyle takviye etmeyi değerlendiriyor.

Gazete, İttihad'ın gözünü Aston Villa'nın kanat oyuncusu Jamaikalı Leon Bailey'ye (29 yaşında) diktiğini doğruladı. Bailey, daha önce Alman ekibi Bayer Leverkusen ile dikkat çeken bir tecrübe yaşamış, ardından Aston Villa'ya transfer olmuş, ayrıca İtalyan kulübü Roma forması altında da kısa bir dönem geçirmişti.

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Jamaikalı kanat oyuncusu, Aston Villa forması altında çeşitli turnuvalarda 163 maça çıktı; bu maçlarda 23 gol attı ve 25 asiste imza attı.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

İttihad'ın arayışı yalnızca Bailey ile sınırlı değil; aynı kaynağa göre, İspanyol ekibi Girona'nın kanat oyuncusu Kolombiyalı Yaser Asprilla'nın adı da, yaz transfer döneminin kapanmasından önce takımın hücum seçeneklerini güçlendirmek üzere aday listesinde daha önce öne çıkmıştı.

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