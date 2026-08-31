İttihad kulübü, transfer kayıtlarının kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte ileri hatta yeni takviyeler arayışı içinde, devam eden yaz transfer döneminde hamlelerini yoğunlaştırıyor.

"Şarku'l Avsat" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, İttihad yönetimi, Avrupa sahalarında hıza ve tecrübeye sahip bir oyuncu ekleme ihtiyacı doğrultusunda, kanat mevkiini İngiliz ekibi Aston Villa'nın yıldızlarından biriyle takviye etmeyi değerlendiriyor.

Gazete, İttihad'ın gözünü Aston Villa'nın kanat oyuncusu Jamaikalı Leon Bailey'ye (29 yaşında) diktiğini doğruladı. Bailey, daha önce Alman ekibi Bayer Leverkusen ile dikkat çeken bir tecrübe yaşamış, ardından Aston Villa'ya transfer olmuş, ayrıca İtalyan kulübü Roma forması altında da kısa bir dönem geçirmişti.

Jamaikalı kanat oyuncusu, Aston Villa forması altında çeşitli turnuvalarda 163 maça çıktı; bu maçlarda 23 gol attı ve 25 asiste imza attı.

İttihad'ın arayışı yalnızca Bailey ile sınırlı değil; aynı kaynağa göre, İspanyol ekibi Girona'nın kanat oyuncusu Kolombiyalı Yaser Asprilla'nın adı da, yaz transfer döneminin kapanmasından önce takımın hücum seçeneklerini güçlendirmek üzere aday listesinde daha önce öne çıkmıştı.

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