Ito, Afrika Uluslar Ligi’nde köklü bir değişiklik talep ediyor

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) bünyesinde, 2029 yılında başlaması planlanan Afrika Uluslar Ligi turnuvasının nihai formatı konusunda istişareler devam ederken, kıtasal turnuvanın yapısında büyük bir dönüşüme yol açabilecek yeni öneriler ortaya çıkıyor.

Bu bağlamda, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, CAF Yürütme Kurulu'na yeni bir öneri sundu. Eto'o, turnuva formatının resmi olarak onaylanmadan önce değiştirilmesini ve böylece teknik seviyenin yükseltilmesini ve Afrika milli takımları arasındaki rekabetin güçlendirilmesini talep ediyor.

Faslı “Sport7” sitesi, Eto’nun turnuvanın ilk taslaklarında yer alan coğrafi bölünme sisteminden vazgeçilmesini ve bunun yerine, Avrupa Uluslar Ligi sistemine benzer şekilde, takımların kıtasal veya uluslararası sıralamalarına dayalı bir sistemin benimsenmesini önerdiğini belirtti. Bu önerinin amacı, turnuvanın ilk aşamalarından itibaren daha çekişmeli ve dengeli karşılaşmalar sağlanmasıdır.

Kamerunlu futbolcunun önerisine göre, Afrika milli takımları üç seviyeye ayrılacak. Birinci seviyede sıralamada ilk 12'de yer alan takımlar yer alacak ve bu takımlar iki gruba dağıtılacak; bu gruplar şampiyonluk için birbirleriyle yarışacak. İkinci seviye ise sıralamada 13. ila 36. sıraları işgal eden toplam 24 milli takımı içerecek; geri kalan Afrika milli takımları ise üçüncü seviyede yer alacaktır.

Öneri ayrıca seviyeler arasında bir yükselme ve düşme sisteminin uygulanmasını da içeriyor. Her seviyede son iki sırayı alan takımlar bir alt seviyeye düşerken, bir alt seviyeden en iyi iki takım ise bir üst seviyeye yükselecek. Bu adım, rekabeti artırmayı ve takımları sonuçlarını ve sıralamalarını sürekli olarak iyileştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.