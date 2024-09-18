İtalyanlar, Kenan Yıldız'ın tarihi golünü böyle yazdı: "Yeni bir çağ açıyor"

Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vururken İtalyanlar, genç oyuncunun tarihi golünü manşetlere taşıdı.

Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Del Piero'nun rekorunu kırdı

Dikkat çeken performansı İtalya'da konuşuldu

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus evinde konuk ettiği PSV'yi 3-1 mağlup etti. Maçta gol perdesini açan milli oyuncu Kenan Yıldız geceye damgasını vururken tarihe geçti.

Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk golü atan isim oldu ve turnuva tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kenan Yıldız, PSV ağlarına attığı golle Juventus tarihine de geçti. 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Alessandro Del Piero'nun 20 yaşında kaydettiği rekoru kırarak Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç isim oldu.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Kenan Yıldız'ın bu performansı, İtalyan basınında da manşetlerdeydi. İtalyanlar, Kenan Yıldız hakkında şunları söyledi:

La Gazzetta dello Sport, Kenan Yıldız için "Juventus'un sihirbazı" manşetini attı. La Repubblica ise "Kenan Yıldız yeni bir çağ açıyor" ifadelerini kullandı. Corriere dello Sport ise manşetinde "Kenan Yıldız fenomeni" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kenan Yıldız ile Del Piero'nun maç sonu yayınındaki diyaloğu da İtalya'da manşetleri süsledi. Sky'da konuşan Del Piero, Kenan Yıldız'ı tebrik etti. Efsane futbolcu, "Onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numarayı omuzlarına yükleme sorumluluğunu üstlendi. Senin adına çok sevindim Kenan" ifadelerini kullandı.