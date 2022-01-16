İtalyan menajer Antonio Conte, eski futbolcusu Christian Eriksen'i Tottenham'a davet etti

Christian Eriksen, geçtiğimiz ay Inter kulübü tarafından serbest bırakıldı ve şu anda istediği kulüple görüşebilme hakkına sahip.

Avrupa Şampiyonası’nda geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süre futbola ara vermek zorunda kalan 29 yaşındaki oyuncu, yeniden antrenmanlara başladı.

Danimarkalı oyuncu geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tekrar sağlığına kavuştu, ancak İtalya’daki kurallar gereği Serie A’da oynayamıyor.

Eriksen, her fırsatta futbolu çok özlediğini ve sahalara dönmek için sabırsızlandığını ifade ediyor.

Ne söylendi?

The Times'ın haberine göre, Danimarkalı yıldızla sözleşme imzalamak isteyen birçok kulüp var.

Orta saha oyuncusu, kendisine gelen teklifleri hafta sonuna kadar değerlendirip son kararını verecek.

Özellikle Avrupa’dan teklifler alan Eriksen’in, dünyanın her yerinden gelen tekliflere açık olduğu belirtiliyor.

Ancak Eriksen’in menajeri Martin Schoots'a göre, Tottenham’ın eski yıldızı İngiltere'ye geri dönmek konusunda daha fazla istekli.

Conte, Eriksen'i Tottenham'a çağırdı

Danimarkalı yıldız, kısa süre önce sosyal medyada İsviçreli Chiasso ile antrenman yaparken serbest vuruş yeteneğini gösteren bir video yayımladı.

Eriksen ayrıca Inter’den de hocası olan Antonio Conte tarafından Tottenham’ın antrenmanlarına davet edildi.

İtalyan menajer yaptığı açıklamada, "Onu sahada görmek, topa vurduğunu görmek harika bir duyguydu.

"Bu yaz, Eriksen’i tanıyan ve seven insanlar için iyi geçmedi. Herkes çok korktu, ancak iyi olduğunu görmek güzel.

“Tekrar eski sağlığına kavuşmuş olduğunu görmek ise mutluluk verici. Ondan harika haberler alıyoruz.

“Eriksen’e kapımız her zaman açık, istediği zaman eski kulübüne gelip burada idman yapabilir” dedi.

Danimarkalı yıldızın, önümüzdeki süreçte nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

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