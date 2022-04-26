Arrigo Sacchi, Milan'ın "daha çok Avrupa futbolu oynadığını söylerken Inter'in hala 1960'larda takılıp kaldığını" dile getirdi. İtalyan futbolunun efsanesi, bu sözlerle Serie A şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Inter'in Çarşamba akşamı Bologna'ya karşı oynanacak bir maçı olmasına rağmen, ligin zirvesinde ezeli rakipleri ayıran sadece iki puan var.

La Gazzetta dello Sport'ta yazan Sacchi, "Milan en güçlü takım değil, ancak Atalanta ile birlikte Avrupa tarzı futbola ruhen en yakın, daha uluslararası takımlar" dedi.

“Çok az takımın bünyesinde barındırabileceği bir takım ruhuna sahipler. Öte yandan Inter'in çok daha güçlü bir kadrosu var ama oynadıkları futbol hala 1960'larda sıkışıp kalmış durumda.

"Inter bu futbolu iyi oynuyor, ancak uluslararası düzeyde onlara yardımcı olmayan modası geçmiş bir tarz."

Milan ve Inter yorumu

Milan son olarak Tonali'nin uzatma dakikalında attığı golle Lazo'yu 2-1 geçti.

“Milan, bir grup genç delikanlıdan ve oyuna çok şey vermiş birkaç yaşlıdan oluşuyor. Zlatan Ibrahimovic, artık bu yaşta harika bir oyuncu değil, ama yine de harika bir adam.

“Kulüp, bütçeyi dengeleyerek çoğunlukla bilinmeyen oyunculardan bir takım oluşturma konusunda övgüyü hak ediyor. Bu coşkuyu, bu futbol tarzını kaybetmemeliler."

Bu, eski İtalya, Real Madrid ve Milan teknik direktörü Sacchi'nin Inter patronu Simone Inzaghi'yi eleştirdiği anlamına gelmiyor.

"Daha modern bir futbol oynatmak ve geliştirmek istiyorsa Inzaghi'nin bir adım daha atması gerekiyor. Bence amaç, yenilikçi ve cesur bir futbol oynayarak, tıpkı İtalya takımının yaptığı gibi, uluslararası düzeyde kazanmak."

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