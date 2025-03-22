İtalyan devi Milan'a 100 milyon euroluk piyango

Milan Giorgio Furlani'nin Dubai gezisi sonrası, Emirates ile 2030’a kadar sürecek 100 milyon euroyu aşan yeni bir anlaşma yaptı

Milan, forma göğüs sponsoru Emirates ile gelirini önemli ölçüde artıracak yeni bir anlaşmaya imza attı. Kulüp CEO’su Giorgio Furlani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği son ticari ziyaretin ardından, mevcut iş birliği 2030 yılına kadar uzatıldı.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Milan ile Emirates arasında yapılan bu yeni sponsorluk anlaşması kulübe beş yıl içinde toplamda 100 milyon eurodan fazla gelir sağlayacak. Milan formalarında 2010-11 sezonundan bu yana yer alan “Fly Emirates” logosu, önümüzdeki yıllarda da varlığını sürdürecek.

Furlani Dubai’de temaslarda bulundu

Uluslararası arayı fırsat bilen Giorgio Furlani, kulübün gelirlerini artırmak adına Dubai’de bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Hem mevcut sponsorlukların devamı hem de potansiyel yeni anlaşmalar için yapılan bu görüşmeler sonucunda Emirates ile yapılan yeni anlaşma, Milan yönetiminin finansal planlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Emirates ile Milan arasında hâlihazırda 2026 yılına kadar geçerli bir anlaşma bulunuyordu. Ancak tarafların iş birliğinden memnun olması sayesinde bu kontrat şimdiden yenilendi. Yeni anlaşma, kulübe yıllık ortalama 20 milyon eurodan fazla gelir getirecek.

Bu sponsorluk geliri, Milan’ın hem yerel hem Avrupa futbolundaki rekabet gücünü artırmak adına yapılacak transferler ve altyapı yatırımları açısından büyük önem taşıyor.