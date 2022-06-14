İtalyan efsane, farklı bir deneyime kucak açarken neler yapabileceği de merak konusu oldu.

İtalyan futbolunun efsane oyuncularından Andrea Pirlo, geçtiğimiz günlerde VavaCars Fatih Karagümrük ile bir yıllık anlaşma imzaladı.

Ve İtalyan basını, Juventus'un eski teknik direktörü Andrea Pirlo'nun neden Türkiye’ye geldiğini açıklıyor.

Ne söylendi?

GOAL İtalya’dan Giorgio Dusi, İtalyan hocanın Türkiye’ye gelişiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Neden geldiğiyle ilgili net bir şey bilmiyorum, ancak adının son birkaç ay içinde birçok İtalyan kulübüyle anıldığını biliyorum.

“Sampdoria ve Spezia takımları için Pirlo adı birçok kez ortaya çıktı.

“İtalya'da Pirlo'nun hoca olarak geleceği hakkında çok fazla merak var. Tecrübesiz olmasına rağmen o, Juventus 2 kupaları kazandırdı.

“Ancak Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde büyük hayal kırıklığı yaşattı.

“Kesinlikle, futbolculuk döneminde çok ünlü olması ona yardımcı oldu.

“Sıfırdan başlayarak Juventus'a hocalık yaptı.

“Belki bazıları bunu sadece ismi sayesinde yaptığını düşünüyor. Bu yüzden, onun gelecekte neler yapabileceği merak ediliyor.

“Yurt dışına çıkma şansı konusunda, daha az baskıyla biraz deneyim kazanabileceğini de söyleyebilirim, ama bu sadece bir duyum elbette…”

"Karagümrük, İtalyan stilini çok beğeniyor"

Corriere dello Sport gazetesi, "Pirlo neden Türkiye'de Karagümrük'e gitti?" şeklinde bir haber yaptı.

Gazete, ünlü teknik direktörün bu kararının birkaç hafta öncesine kadar beklenmediğini belirterek, ”Pirlo'nun neden ‘evet’ dediğini merak eden çok sayıda kişi var.

"Fatih Karagümrük, İtalyan stilini çok beğeniyor. Bu yüzden İtalya'da oynayan oyuncuları aldılar.

"Juventus'un eski teknik direktörü işe koyulmak için uygun bir ortam bulacak” denildi.

La Gazzetta dello Sport gazetesi de, Pirlo'nun Türkiye macerasını irdeledi.

"İtalyanlar için mutlu bir vahaya benzeyen kulüp"

İtalya medyasının bir başka haber sitesi Fanpage.it de Pirlo'nun Karagümrük'ü seçme nedenlerini,

"Andrea Pirlo nasıl oldu da Karagümrük'e, İtalyanlara kafayı takmış, ismi bilinmeyen bir Türk takımına gitti" başlıklarıyla verdi.

Haberde, Karagümrük "Uluslararası seviyede pek tanınmayan, ama İtalyanlar için mutlu bir vahaya benzeyen bir kulüp" denildi.

"Maestro'ya son aylarda, İstanbul'un Vefa mahallesindeki kulüpten çok daha tanınır olan çok sayıda İtalyan ve Avrupalı kulüp yanaşmıştı.

“Ama Pirlo'nun yeni hayatı, Türkiye Süper Ligi'nde, İtalyanlara ve Serie A'dan gelen oyunculara gerçek bir zaafı olan bir ekipte başlayacak" ifadelerine yer verildi.

"Kulübün hırsı beni ikna etti"

Pirlo basın toplantısında, "İtalya'dan da yurt dışından da çok sayıda takımla görüştüm. Ama bu kulübün hırsı beni ikna etti.

“Seçmek kolay olmadı. Ama bu maceranın kariyerim için ideal seçim olduğunu düşündüm.

"Türkiye Ligi gibi yabancı ligleri hep takip ettim. Bu takımda başka İtalyanların da olduğunu gördüm ve bu beni takımı takip etmeye itti.

“Birkaç hafta önce görüşmelere başladık. Uluslararası bir ligde çalışmak için Türkiye'ye gelmek amaçlarım arasındaydı.

“Bu kulübün benimle aynı hedeflere sahip olduğunu, daha iyiye gitmek istediklerini biliyordum" dedi.

İtalya basını, Pirlo'nun Karagümrük'le 1,5 milyon Euro ve ek olarak 500 bin Euro prim içeren bir anlaşma yaptığını, bu miktarın ünlü teknik adamın Juventus'tayken aldığı ücrete denk olduğunu da yazdı.

İtalyan oyuncular Fabio Borini, Davide Biraschi ve Emiliano Viviano da Karagümrük’ün formasını giyiyor.

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