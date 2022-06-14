Brezilyalı yıldız, kırılması çok zor bir rekorla Madrid'e veda ediyor.

Marcelo, unutulmaz 15 yılın ardından Real Madrid'e veda etti ve uzun süredir görev yapan Brezilyalı bek, eski takım arkadaşlarından birinin 25 kupa kazanan kendisini birilerinin geçmesi halinde mutlu olacağını söyledi.

Ocak 2007'de Fluminense'den Santiago Bernabeu'ya transfer olan 34 yaşındaki defans oyuncusu, Madrid formasını 546 kez giydi ve birçok değerli kupa kazanarak takımdan ayrılıyor.

2021-22'de kazandığı kupalara bir başka şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi kupalarını ekledi ve Marcelo, Madrid oyuncularının başarılarını daha iyi hale getirebileceğini kabul ediyor.

Marcelo'nun Real Madrid'deki kupa rekorunu kim kırabilir?

Brezilyalı futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle Real’den serbest oyuncu olarak ayrılıyor. Marcelo, 6 La Liga şampiyonluğu, 5 Şampiyonlar Ligi kupası, 2 Copas del Rey, 5 İspanya Süper Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Kupa koleksiyonu 25'te olsa da, Carlo Ancelotti'nin şu anki kadrosunda 20'li yaşlarda olan ve Madrid ile daha uzun süre devam edecek oyuncular var ve bu futbolcular, bireysel mükemmellik çıtasını yükseltme şansına sahipler.

Marcelo, son basın toplantısında rekorunu kimin kırabileceği sorulduğunda şunları söyledi:

"Beni yenerlerse bu bir gurur kaynağı olur. [Karim] Benzema, Luka [Modric], Casemiro... Her kimse, çok mutlu olacağım."

Marcelo, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra emekli olacak mı?

Şu anda 2022-23 sezonu için bir kulübü olmamasına rağmen, Marcelo kramponlarını asmayacağında ısrar ediyor ve profesyonel bir iş yaptığının altını çiziyor.

Gelecek planları hakkında şunları söyledi: “Oynamaya devam edeceğim, sanırım devam edebilirim. Ve eğer Madrid için oynarsam sorun olmaz. Ben bir Madridista'yım ama aynı zamanda bir profesyonelim."

Bernabeu'da bir yıl daha kalmak isteyip istemeyeceği konusunda ise Marcelo, “Kendimi bir efsane gibi hissetmiyorum.

“Madrid'den ayrılmak sorun değil. Hayat burada bitmiyor. 'Lanet olsun, bir yıl daha kalmayı istedim' diyerek ayrılmıyorum.

“Her zaman Real Madrid için tezahürat yapacağım, çünkü bu şekilde ayrılmak da büyük bir gurur.

Marcelo, Real Madrid efsanesi mi?

Madrid’deki rekoru zamana direnecek ve şu anda Real Madrid'deki önemli bir efsanevi sol bek listesinde vatandaşı Roberto Carlos'un üzerinde olduğunu gösteriyor.

Ancak Marcelo, kendisini başkalarıyla, özellikle de vatandaşıyla karşılaştırma konusunda isteksiz.

Roberto Carlos kıyaslaması hakkında şu ifadeleri kullandı: "Karşılaştırma yapmak çok zor, çünkü böyle büyük bir kulübe geldiğinizde her zaman harika oyuncular çıkıyor.

"Gazeteciler Roberto Carlos'un yerine geçecek kişinin geleceğini söylediler, ama ben Marcelo olmak istedim.

"Benim için Roberto gibisi olmadı. O tarihin en iyisidir. Benim adım Marcelo ve ben kendi hikayemi yazıyorum.”

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