Serie A

İtalya'da yeni transfer tarihleri belli oldu

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Getty/Goal
Çizme'de 2020 yaz transfer sezonunun hangi tarihler arasında aktif olacağı açıklandı.

İtalya Futbol Federasyonu, futbolda 2020 yaz transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman kapanacağını belirledi.

Salgın nedeniyle askıya alınan Serie A geri dönüş için gün sayarken, transferin hangi tarihler arasında serbest olacağı merakla bekleniyordu.

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Alınan karar gereği, İtalya'da yaz transfer sezonu 1 Eylül'de başlayacak ve 5 Ekim'de sona erecek.

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    İtalya'da ara transfer ise 4 Ocak'ta başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek.

    26 haftası geride kalan Serie A'da sezon 20 Haziran'dan itibaren devam edecek.

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