İtalya'da yeni transfer tarihleri belli oldu
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Getty/Goal
İtalya Futbol Federasyonu, futbolda 2020 yaz transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman kapanacağını belirledi.
Salgın nedeniyle askıya alınan Serie A geri dönüş için gün sayarken, transferin hangi tarihler arasında serbest olacağı merakla bekleniyordu.
Alınan karar gereği, İtalya'da yaz transfer sezonu 1 Eylül'de başlayacak ve 5 Ekim'de sona erecek.
İtalya'da ara transfer ise 4 Ocak'ta başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek.
26 haftası geride kalan Serie A'da sezon 20 Haziran'dan itibaren devam edecek.