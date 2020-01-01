İtalya'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Rai
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde aldıkları sokağa çıkma yasağı kararının 3 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurdu.
"Tam kapasitede yeniden başlayabilecek durumda değiliz," diyen Conte, "Güvenlik önlemleri meyvesini veriyor ve şu ana kadarki çabalarımız bizi hayâl kırıklığına uğratmıyor" ifadelerini kullandı.
Böylece İtalya'da futbol karşılaşmalarının 3 Mayıs'a kadar gerçekleşemeyeceği kesinleşti.