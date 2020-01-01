İtalya'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde karantina kararı alan İtalya'da sokağa çıkma yasaklarının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde aldıkları sokağa çıkma yasağı kararının 3 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurdu.

"Tam kapasitede yeniden başlayabilecek durumda değiliz," diyen Conte, "Güvenlik önlemleri meyvesini veriyor ve şu ana kadarki çabalarımız bizi hayâl kırıklığına uğratmıyor" ifadelerini kullandı.

Böylece İtalya'da futbol karşılaşmalarının 3 Mayıs'a kadar gerçekleşemeyeceği kesinleşti.