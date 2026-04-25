İtalya'yı sarsan skandal: Hakem başkanı, Inter maçlarıyla ilgili dolandırıcılıkla suçlanıyor





İtalyan basını Cumartesi günü, hakemlik işlerinden sorumlu yönetici Gianluca Rocchi'nin, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında "spor dolandırıcılığına iştirak" suçlamasıyla Milano savcılığı tarafından soruşturulduğunu bildirdi. Serie A ve B'deki hakem atamalarından da sorumlu olan Rocchi'nin, özellikle Inter'e avantaj sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Savcı Maurizio Ascione'nin soruşturma başlattığı maçlar arasında 20 Nisan 2025'teki Bologna - Inter maçı, 23 Nisan 2025'teki Coppa Italia yarı finali (Inter - AC Milan), 1 Mart 2025'teki Parma - Udinese maçı ve 6 Ocak 2024'teki Inter - Hellas Verona maçı bulunuyor.

Udinese - Parma maçında Rocchi, Parma'nın ceza sahası içinde meydana gelen bir el ile topa dokunma iddiasının ardından, ilk başta hakem Fabio Maresca'yı ekrana çağırmayı planlamayan VAR Daniele Paterna'ya aktif olarak müdahale etmekle suçlanıyor.

"Kolun pozisyonuna bakın. Vücuda yaslanmış gibi görünüyor," dedi Paterna, kısa bir süre sonra arkasına baktı. Birkaç saniye sonra Paterna arkasını döndü ve "Penaltı olabilir" dedi. Böylece Udinese için bir penaltı verildi ve Florian Thauvin bu fırsatı değerlendirerek 1-0 kazandı.

Savcılık, VAR odasındaki görevliler Udinese lehine olası bir penaltı hakkında tartışırken, Rocchi'nin pencereye defalarca vurduğu sırada Paterna'nın ona döndüğüne dair yeterli kanıtı elinde bulundurduğunu düşünüyor. Söz konusu anın VAR odasından çekilen videosu (bu makalenin altında), soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Bologna - Inter maçıyla ilgili olarak, Daniele Doveri'nin maçı yöneteceği belli olunca Rocchi'nin müdahale ettiği iddia ediliyor. Inter, belirsiz nedenlerden dolayı Doveri'nin görevlendirilmesinden memnun değildi; bunun üzerine Rocchi, Doveri yerine Andrea Colombo'yu maça atamaya karar verdi. Böylelikle Inter, Doveri'nin "en önemli maçlarına" atanmasını engelledi.

Colombo'nun atanması, Inter'in lehine sonuçlanmadı. Riccardo Orsolini, Bologna'nın 1-0'lık galibiyet golünü attı. Gol, aslında sahada çok yüksek bir noktadan atılan taç atışından doğdu. Doveri, final maçını yönetmemesi için Bologna - Inter maçı yerine Coppa Italia'daki Inter - Milan maçına atandı. Milan, Inter'i 0-3 mağlup etti.

Ocak 2024'teki Inter - Hellas Verona maçı öncesinde de Rocchi'nin VAR'a aktif olarak müdahale ettiği iddia ediliyor. 93. dakikada Inter oyuncusu Davide Frattesi'nin 2-1'i attığı pozisyonda, takım arkadaşı Alessandro Bastoni, Parma oyuncusu Ondrej Duda'ya dirseğiyle vurdu. Hakem Michael Fabbri golü onayladı, ancak VAR Luigi Nasca'nın kararını bekledi.

Nasca, Frattesi'nin golü sırasında ofsayt veya başka bir kural ihlali olup olmadığını inceledi, ancak herhangi bir ihlal tespit edemedi ve Fabbri'ye golü onaylamasını söyledi. Bastoni'nin dirsek darbesine ise dikkat çekici bir şekilde hiç bakılmadı. Savcıya göre Nasca, bunu "başkalarıyla işbirliği içinde" kasıtlı olarak yapmadı.

Rocchi, 30 Nisan'da sorgulanacak ve bu arada hakem işleri müdürü olarak kendini askıya almaya karar verdi. Sanık, masum olduğunu söylüyor. "Bu olaydan zarar görmeden ve eskisinden daha güçlü çıkacağımdan eminim."