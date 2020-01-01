İtalya Spor Bakanı, Serie A'nın geleceği konusunda umutlu

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Almanya Bundesliga gibi Serie A'yı geri döndürmenin yollarını arıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayında askıya alınan İtalya 'da, takımlar geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlara başladı.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ise Serie A'da sezonun adım adım yeniden başlamaya yaklaştığını söyledi.

Spadafora, Facebook'tan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"İtalya Futbol Federasyonu bünyesine kurulan bilim komitesinin belirleyeceği sağlık protokollerini öğrenmemiz gerekiyor. Bu protokoller aynı zamanda bütün takım sporlarındaki antrenmanları başlatmanın yanı sıra tesisleri, spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve dans salonlarını açmamız için bize kılavuzluk yapacak. Yaz aylarında sporun geri döneceğine dair garanti verebiliriz. Spor her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönecek."

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İtalya Serie A'da son şampiyon , 26 maç sonunda en yakın rakibi 'nun 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Serie A ekiplerinden ise dün yaptığı açıklamada tüm takıma yapılan koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlanmadığını açıkladı.

, 2019-20 sezonuna 16 Mayıs'ya devam etmeyi planlarken; ve 'da sezon sona erdirildi.