İtalya Serie A'da 2018-2019 sezonu sona erdi

İtalya Serie A’da 2018-2019 sezonu bugün oynanan sekiz karşılaşmayla sona erdi.

26 Mayıs Pazar günü, gündüz saatlerinde oynanan karşılaşmalarda , ’yu 3-1, da ’u 2-0’lık skorlarla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi ve ’ne katılma ve ligde kalma mücadeleleri ise akşam oynanan karşılaşmalarda sonuca ulaştı.

Konuk ettiği ’yu Zapata, Gomez ve Pasalic’in golleriyle 3-1 mağlup eden , ligi 69 puanla üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

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Günün en kritik maçında , ligde kalma mücadelesi veren ’yi ağırladı. Icardi’nin penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmadan Keita ve Nainggolan golleriyle 2-1 galip ayrılarak, ligi 69 puanla dördüncü sırada bitirdi ve son Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi oldu. Empoli’nin maçtaki tek golü 76. Dakikada Traore’den geldi. Salih Uçan bu golün asistini yaptı. Empoli ise bu sonucun ardından ’ya veda etti.

Deplasmanda Spal’ı Hakan Çalhanoğlu ve Kessie’nin iki golüyle 3-2 mağlup eden , 68 puan topladığı ligi beşinci sırada tamamladı.

’nın ’yı 2-1 yendiği karşılaşmada, Milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder, 82. Dakikada oyuna girip yedi dakika sonra Roma’ya galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Başkent ekibi ligi 66 puanla altıncı sırada noktaladı.

Ligde kalma mücadelesi veren , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Genoa bu sonuçla Empoli ile puanlarını eşitledi ve ikili averajda üstün olduğu rakibini geçerek Serie A’ya tutunmayı başardı.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise , deplasmanda ’yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından lig şampiyonu Juventus, , Atalanta ve Inter gelecek sene İtalya’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı.

Milan, Roma ve İtalya Kupası sahibi Lazio ise 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.