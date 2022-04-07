Spezia takımında oynayan Ukraynalı oyuncu Viktor Kovalenko, Rusya'nın işgali ardından kendisinin ve ailesinin yaşadığı zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ailesini İtalya’ya getiremediğine değinen Kovalenko, Rus askerlerin araba gördüklerinde ateş ettiklerini vurguluyor.

Ukrayna’daki ailesiyle iletişim kurmakta zorlandığını da belirten futbolcu, telefonların dinlendiğini ve bu yüzden rahat konuşamadıklarını söylüyor.

Ukraynalı futbolcunun anlattığı şeyler, Rusya’nın bölgeye verdiği zararı ve savaşın acımasızlığını gözler önüne seriyor.

Ne söylendi?

Kovalenko, La Gazzetta dello Sport'a şu açıklamaları yaptı:

"Ailemin İtalya'ya gelmesi şu anda mümkün değil. Rus askerleri bölgede bir araba gördüğünde ateş ediyor. İçerisinde sivil, kadın, erkek kim olduğu umurlarında değil.

“Ailem, birçok Ukraynalı gibi evden hiç çıkmadı. Ayrılsalar, döndüklerinde hiçbir şey bulamayacaklar, çünkü Ruslar gelip her şeyi alacak.

“Babamın bir tüfeği var ama kullanmayacağını umuyor ve kendisi ile ailesini savunmak için hazır bekliyor."

Ukraynalı futbolcu, "Sabah kardeşimi arıyorum ama 20 saniye sonra telefon kesiliyor.

“Annem telefonların dinlenmesinden korkuyor bu yüzden doğruyu söyleyemiyor. Fotoğraf bile gönderemiyorlar" dedi.

"Cesedini gömmek için bile vermediler"

Viktor Kovalenko, arkadaşının Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü belirterek şunları ekledi:

"Arkadaşım, kardeşi ve kız arkadaşı ile birlikte Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken beş gün saklandılar.

“Ancak, Rus askerleri onları kontrol noktasında durdurdu. Onu ve kardeşini öldürdüler, ama cesetlerini gömmek için bile geri vermediler.

“Kız arkadaşını ise üç saat sonra serbest bıraktılar.”

Şu anda ailesinden haber alamadığı için tedirgin olan Ukraynalı futbolcu, en kısa sürede savaşın bitmesini ve ailesinin güvende olmasını umuyor.

Ancak, bölgedeki gerilimden dolayı birçok insan hayatını kaybetmeye ve çocuklar yetim kalmaya devam ediyor.

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