GOAL, Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun (CBF), Pep Guardiola'ya milli takım teknik direktörü olarak Tite'nin yerini alması konusunda yaklaşmadığını doğrulayabilir.

Marca bu hafta Brezilya'nın; Manchester City teknik direktörü ile iletişime geçtiğini ve Tite görevinden ayrıldığında, takımı devralması için ona yılda yaklaşık 10 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Tite, bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılmaya hazırlanıyor ve ülkenin yönetim organı teknik direktör konusundaki kararını verecek.

Biz ne biliyoruz?

GOAL, Guardiola ile şu ana kadar resmi bir temas kurulmadığını teyit edebilir.

Şu anda, CBF sadece onun yerini almak için mevcut adayları değerlendiriyor.

Brezilya, tamamen Katar'da şampiyonluk mücadelesine konsantre olurken Dünya Kupası gerçekleşmeden önce Tite'nin halefi hakkında bir tartışma olmayacak.

Ancak Guardiola, eski CBF Başkanı Rogerio Caboclo'nun tercih edilen adaylarından birisi.

Ayrıca, şu anki Başkan Ednaldo Rodrigues, Tite'nin yerine yabancı bir hoca ile anlaşmaya karşı değil.

Guardiola ne dedi?

İspanyol menajere, bu konu TNT Sports tarafından sorulduğunda Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmayı tercih etmediğini söyledi.

Guardiola, "Brezilya, milli takıma koçluk yapması gereken çok iyi Brezilyalı hocalara sahip.

"Çok iyi Brezilyalı menajerler var. Bu konu tartışmaya kapalı" dedi.

Tite nereye gidecek?

Brezilyalı hoca, Katar'daki Dünya Kupası'nı takip eden yılın sonunda Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini bırakacak.

2016 yılında milli takımın başına geçen 60 yaşındaki menajerin, yakın zamanda Mikel Arteta'nın yerine Arsenal'e transfer olacağı konuşuluyordu.

Ancak, eski orta saha oyuncusu bu tür önerileri reddetti: "Arsenal'den özür dilerim, ancak bu bilgi bizden çıkmadı ve kesinlikle ortada hiçbir şey yok.

"Sahte haberlerin bu kadar çok olduğu bir zamanda, doğru olmayan bilgiler beni üzüyor ve umarım bu durum düzeltilir.”

Daha fazlası için:

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ve Barcelona'nın oyuncusu Frenkie de Jong'u takımında görmek istiyor