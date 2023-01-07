İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 58 yaşında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Gianluca Vialli'yi andı.

İtalyan futbolunun efsanesi kanserle mücadele ediyordu

Mancini hayatını kaybeden arkadaşını andı

Sinisa'nın ardından başka bir kardeşini daha kaybettiğini söyledi

NE OLDU? İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını üstlenen ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vialli'ye son kez mesaj gönderen Mancini, onu, "Kardeşimi kaybettim" diyerek andı.

NE SÖYLENDİ? Il Corriere dello Sport'a konuşan Mancini şunları söyledi: "Luca ile konuştuğumuzda şakalaşmıştık. Ona, Sampdoria'da benden daha fazla kazandığını söyledim. Başkan ona, benden daha fazla para ödemişti. Sinisa'nın vedasından günler sonra başka bir erkek kardeşimi, küçük kardeşimi kaybettim."

"16 yaşında tanıştık ve hiç ayrılmadık. Tüm yolculukta birlikteydik. İtalya'nın sevinçleri, acıları, galibiyetleri... Hepsinde beraberdik. Avrupa Şampiyonası'nın kazanılmasında belirleyici bir rolü vardı. Oyuncular onu çok seviyordu."

"Sinisa'nın ardından başka bir kardeşime daha veda ediyorum. Onun gücüyle bir ömür boyu hayalini kurduğumuz şeyleri ona adamak için daha ileri gideceğim."

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BÜYÜK RESİM: Kariyeri boyunca Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea’de görev yapan Vialli, ulusal ve uluslararası arenada birçok şampiyonluk elde etti. Ülkesinde 2 lig ve 4 İtalya Kupası şampiyonluğu gören eski İtalyan forvet, ayrıca Juventus ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası zaferi yaşadı. Son olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan İtalya'da Mancini'nin yardımcılığını yapıyordu. Fakat hastalığı nedeniyle görevden ayrılmıştı.