İtalya, Moise Kean'i konuşuyor

İtalya Milli Takımı formasıyla ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan Moise Kean, tarih yazdı.

İtalya Milli Takımı'nın 60 yıldır çıkardığı en genç golcü Moise Kean oldu.

Kasım ayında milli formayı ilk kez sırtına geçiren 'un 19 yaşındaki oyuncusu, Maviler'in EURO 2020 elemelerinde Finlandiya'yı 2-0'la geçtiği maça ilk 11'de başladı ve bir de gol attı.

Bu gol, 19 yıl ve 23 gündür hayatta olan Kean'in İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan en genç ikinci oyuncu olduğu anlamına geliyor. Bu alanda rekor 18 yıl 258 gün ile Bruno Nicole'ye ait. Nicole bunu 1958'de başarmıştı. Kean, İtalya'dan son 60 yılda çıkan en genç skorer oldu.

Kean'in golü İtalyan basınında heyecan yaratmış durumda. Gazzetta ve Tuttosport, bugünkü manşetlerinde "Yes we Kean!" başlığıyla İngilizce'deki "Yes we can!" (Evet, başarabiliriz) kalıbına göndermede bulundular.

Moise Kean, Juventus formasıyla 'daki ilk iki golünü 8 Mart'ta 'yi 4-1'le devirdikleri maçta atmıştı.