ÖZEL | İtalya Milli Takımı ve Roma’nın efsane futbolcularından Francesco Totti: "Türk takımlarının geleceğe odaklanmayı bırakıp şu ana odaklanmaları gerekiyor"

Efsane futbolcu, GOAL Türkiye'ye özel açıklamalarda bulundu.

Francesco Totti, Türkiye merkezli saç ekim kliniği Cosmedica ile ortaklığı kapsamında İstanbul’da bir tanıtım toplantısına katıldı.

Kariyeri boyunca Roma’da forma giyen ve takımının efsanesi olarak tarihe geçen eski yıldız futbolcu, Cosmedica Klinik’in kurucusu olan Dr. Levent Acar ile ortaklıklarını duyurdu.

Basın toplantısının ardından GOAL Türkiye’ye özel açıklamalarda bulunan Totti, Türkiye’de olduğu için son derece mutluydu.

İşte, Totti’ye sorduğumuz sorular ve efsane futbolcunun yanıtları:

Öncelikle Türkiye'yi ve buradaki insanları nasıl buldunuz? Bu konuya dair hislerinizi almak isterim.

“Türkiye’ye iş işin geldim. Dr. Levent Acar ile ortaklığımız var. Burada olmaktan ve bu ekiple çalışmaktan dolayı çok mutluyum.

“Buradaki insanlar çok sıcakkanlı ve son derece iyiler.”

Peki, İstanbul'da yaşamayı düşünür müsünüz?

“Şu an için İstanbul’a yerleşmeyi düşünmüyorum, ama kurduğumuz ortaklık dolayısıyla buraya sık gelmeyi amaçlıyorum.”

Ülkenizin, Dünya Kupası’nda olamamasıyla ilgili de bir sorum var. İtalya’nın Dünya Kupası'na katılamamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Maalesef Katar’daki Dünya Kupası’na gidemedik. Sadece bu yıl değil, bir önceki Dünya Kupası'na da katılamamıştık.

“Bu yüzden, İtalya’nın Dünya Kupası’na katılmamasına hiç üzülmedim. Artık alıştık (O sırada gülüyor…)

“Ayrıca, milli takımda inanılmaz anılarım var. Takım arkadaşlarımla beraber çok fazla başarı kazandık.”

Tam da bu noktada, milli takımdayken unutamadığınız bir anıyı paylaşabilir misiniz?

“İtalya Milli Takımı'nda forma giyerken Dünya Kupası'nı kazandığımız anı unutamıyorum. Gerçekten mükemmel bir zamandı.

“Ancak, üzerinden çok fazla süre geçti.”

Başarıya son derece alışık bir futbolcusunuz. Bu kapsamda, Türk futbolunun başarılı olması ve gelişimi için neler öneriyorsunuz? Totti’ye göre ne yapmalı ve neye odaklanmalıyız?

“Öncelikle Türk takımlarının geleceğe odaklanmayı bırakıp şu anda neler yapaklarına odaklanmaları gerekiyor.

"Türkiye’de çok önemli takımlar var ve futbol dünyasında da çok değerli bir yere sahipler.

“Bu yüzden gelecekte daha iyi olacaklarını düşünüyorum, ancak bunu sadece şu ana odaklanarak yapabilirler.”

Son olarak gelecek planlarına göre bir gün Türkiye'de çalışmak ister mi? Diyerek sorularımı noktalıyorum.

"Şu an için böyle bir fikrim yok. Geleceğe dair ne olur bilinmez, ama İstanbul’a sadece iş için geldim.

"Trafiği fazla olmasına rağmen İstanbul’u sevdim.”

Francesco Totti, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki favorilerinin Brezilya, Arjantin ve Fransa olduğunu açıkladı.

Futbola Roma’da başlayıp yine orada bırakmak istediğini de belirten Totti, bundan başka hedefinin olmadığını ve kendisini ikna edecek başka bir takımın da bulunmadığının altını çizdi.