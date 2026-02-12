İtalya milli marşı: 'Il Canto degli Italiani' / 'Fratelli d'Italia' sözleri, videosu ve anlamı

İtalya milli marşı, büyük turnuvalarda her zaman taraftarların favorisi olmuştur.

Azzurri yıldızları sıralanır ve marşlarını coşkuyla söylerler. Oyuncuların tutkusu ve şarkının ritmi, bu marşı diğerlerinden ayırır.

Ücretsiz futbol bahisleri kazanmak için İngiltere'nin en iyi hoş geldin tekliflerine göz atın

GOAL , tüm milli marşlar arasında en ikonik olanlardan biri olan Fratelli d'Italia'yıinceliyor .

İtalya milli futbol takımının marşı nedir?

Marşın orijinal adı Il Canto degli Italiani, yani "İtalyanların Şarkısı"dır, ancak şarkının ilk sözleri olan Fratelli d'Italia, yani "İtalya'nın Kardeşleri" ile de bilinir.

Ancak garip bir şekilde, marşın tamamı nadiren söylenir. Genellikle açılış mısrası iki kez söylenir, ardından nakarat gelir ve şarkı güçlü bir "Si!" (Evet!) ile sona erer.

İtalya milli marşının tam sözleri

İtalya'nın kardeşleri,

İtalya uyandı,

Scipio'nun miğferiyle

başını sarmış.

Zafer nerede?

Saçlarını uzatın,

çünkü Roma'nın kölesi

Tanrı onu yarattı.



[Koro]: Birlikte kenetlenelim,

ölüme hazırız.

Ölüme hazırız,

İtalya çağırdı.



Birlikte kenetlenelim,

ölüme hazırız.

Ölüme hazırız,

İtalya çağırdı!



Yüzyıllardır

ayak altında ezildik, alay edildik,

çünkü biz bir halk değiliz,

çünkü biz bölünmüşüz.

Bizi tek bir

bir bayrak, bir umut altında

bir araya gelmemiz için

zamanı geldi.



(Koro)

Birleşelim, sevelim,

birlik ve sevgi

halklara

Rab'bin yollarını gösterir.

Yemin edelim,

anavatanımızı özgür kılmaya yemin edelim:

birlikte, Tanrı adına,

kim bizi yenebilir?



(Koro)

Alpler'den Sicilya'ya

her yerde Legnano var,

Ferruccio'nun her erkeği

kalbi, eli

İtalya'nın çocukları

Balilla olarak adlandırılır,

her çanın sesi

Vespri çaldı.



(Koro)

Kılıçları bükülen

satılmış kılıçlar:

Avusturya Kartalı

tüylerini kaybetti.

İtalya'nın kanı,

Polonya'nın kanı,

Kazaklarla birlikte içti,

ama kalbi yandı.



(Koro)



İtalyan milli marşı (İngilizce çevirisi)

İtalya'nın kardeşleri,

İtalya uyandı,

Scipio'nun miğferini

Başına taktı.

Zafer nerede?

O eğilsin,

Çünkü Tanrı onu yarattı

Roma'nın kölesi olarak yarattı.

Birlikte bir grup oluşturalım,

Ölmeye hazırız.

Ölmeye hazırız,

İtalya çağırdı.

Birlikte bir kohort oluşturalım,

Ölmeye hazırız.

Ölmeye hazırız,

İtalya çağırdı, evet!

Yüzyıllar boyunca

ezildik, alay edildik,

çünkü biz tek bir halk değiliz,

çünkü bölünmüş durumdayız.

Tek bir bayrak, tek bir umut

hepimizi bir araya getirsin.

Birleşmemiz için

birleşmemizin zamanı geldi.



(Koro)





Birleşelim, birbirimizi sevelim,

Birlik ve sevgi için

İnsanlara

Rab'bin yollarını.

Yemin edelim, özgürleştirelim

Doğduğumuz toprağı özgürleştireceğimize yemin edelim:

Birleşmiş, Tanrı için

Bizi kim yenebilir?



(Koro)





Alpler'den Sicilya'ya,

Legnano her yerdedir;

Her erkeğin kalbi

ve Ferruccio'nun eli

İtalya'nın çocukları

Hepsi Balilla olarak adlandırılır;

Her trompet sesi

Vespers'ı çalar.



(Koro)





Paralı kılıçlar,

zayıf sazlardır.

Avusturya kartalı

Tüylerini çoktan kaybetmiştir.

İtalya'nın kanı

ve Polonya'nın kanı

Kazaklarla birlikte içti

Ama kalbini yaktı.



(Koro)

"Il Canto degli Italiani"yı kim yazdı ve ne zaman resmi marş oldu?

Getty

Sözleri Goffredo Mameli tarafından Eylül 1847'de yazıldı ve Fransız marşı La Marseillaise'den esinlenildi. O zamanlar sadece 20 yaşındaydı.

Mevcut bir müziğe uyarlama yapmak yerine, Cenevizli besteci Michele Novaro'nun müziğini eklemesi için Torino'ya gönderdi.

Şarkı, Aralık ayında ilk kez, Avusturya Veraset Savaşı sırasında Cenova'nın Portoria semtinde yaşanan halk ayaklanmasının 101. yıldönümünü kutlamak ve İtalya'daki yabancı işgallerine karşı protesto etmek için İtalya'nın dört bir yanından Cenova'ya gelen 30.000 kişilik bir kalabalığın önünde çalındı.

Benito Mussolini'nin hükümdarlığı sırasında, açıkça faşist olmayan şarkılar yasaklandı veya yasaklanmaya çalışıldı, ancak Il Canto degli Italiani hoş görüldü ve sonunda resmi marş olarak kabul edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, şarkı özellikle antifaşistler arasında yeniden popülerlik kazandı ve 1946'da ülkenin geçici milli marşı ilan edildi. Anayasa'ya resmi marş olarak kabul edilmesi gerekiyordu, ancak bunu onaylayacak bir yasama kararnamesi yoktu.

Şarkı, İtalya'da ve yurtdışındaki İtalyanlar arasında popülerliğini korudu, ancak 2017 yılına kadar Temsilciler Meclisi Anayasa İşleri Komitesi, Canto degli Italiani'yi İtalyan Cumhuriyeti'nin resmi marşı olarak onaylayan bir tasarıyı kabul etmedi.

Daha fazla bilgi