İtalya milli marşı: 'Il Canto degli Italiani' / 'Fratelli d'Italia' sözleri, videosu ve anlamı

İtalya milli marşı, büyük turnuvalarda her zaman taraftarların favorisi olmuştur.
Azzurri yıldızları sıralanır ve marşlarını coşkuyla söylerler. Oyuncuların tutkusu ve şarkının ritmi, bu marşı diğerlerinden ayırır.
- Ücretsiz futbol bahisleri kazanmak için İngiltere'nin en iyi hoş geldin tekliflerine göz atın
GOAL , tüm milli marşlar arasında en ikonik olanlardan biri olan Fratelli d'Italia'yıinceliyor .
İtalya milli futbol takımının marşı nedir?
Marşın orijinal adı Il Canto degli Italiani, yani "İtalyanların Şarkısı"dır, ancak şarkının ilk sözleri olan Fratelli d'Italia, yani "İtalya'nın Kardeşleri" ile de bilinir.
Ancak garip bir şekilde, marşın tamamı nadiren söylenir. Genellikle açılış mısrası iki kez söylenir, ardından nakarat gelir ve şarkı güçlü bir "Si!" (Evet!) ile sona erer.
İtalya milli marşının tam sözleri
İtalya'nın kardeşleri,
İtalya uyandı,
Scipio'nun miğferiyle
başını sarmış.
Zafer nerede?
Saçlarını uzatın,
çünkü Roma'nın kölesi
Tanrı onu yarattı.
[Koro]: Birlikte kenetlenelim,
ölüme hazırız.
Ölüme hazırız,
İtalya çağırdı.
Birlikte kenetlenelim,
ölüme hazırız.
Ölüme hazırız,
İtalya çağırdı!
Yüzyıllardır
ayak altında ezildik, alay edildik,
çünkü biz bir halk değiliz,
çünkü biz bölünmüşüz.
Bizi tek bir
bir bayrak, bir umut altında
bir araya gelmemiz için
zamanı geldi.
(Koro)
Birleşelim, sevelim,
birlik ve sevgi
halklara
Rab'bin yollarını gösterir.
Yemin edelim,
anavatanımızı özgür kılmaya yemin edelim:
birlikte, Tanrı adına,
kim bizi yenebilir?
(Koro)
Alpler'den Sicilya'ya
her yerde Legnano var,
Ferruccio'nun her erkeği
kalbi, eli
İtalya'nın çocukları
Balilla olarak adlandırılır,
her çanın sesi
Vespri çaldı.
(Koro)
Kılıçları bükülen
satılmış kılıçlar:
Avusturya Kartalı
tüylerini kaybetti.
İtalya'nın kanı,
Polonya'nın kanı,
Kazaklarla birlikte içti,
ama kalbi yandı.
(Koro)
İtalyan milli marşı (İngilizce çevirisi)
İtalya'nın kardeşleri,
İtalya uyandı,
Scipio'nun miğferini
Başına taktı.
Zafer nerede?
O eğilsin,
Çünkü Tanrı onu yarattı
Roma'nın kölesi olarak yarattı.
Birlikte bir grup oluşturalım,
Ölmeye hazırız.
Ölmeye hazırız,
İtalya çağırdı.
Birlikte bir kohort oluşturalım,
Ölmeye hazırız.
Ölmeye hazırız,
İtalya çağırdı, evet!
Yüzyıllar boyunca
ezildik, alay edildik,
çünkü biz tek bir halk değiliz,
çünkü bölünmüş durumdayız.
Tek bir bayrak, tek bir umut
hepimizi bir araya getirsin.
Birleşmemiz için
birleşmemizin zamanı geldi.
(Koro)
Birleşelim, birbirimizi sevelim,
Birlik ve sevgi için
İnsanlara
Rab'bin yollarını.
Yemin edelim, özgürleştirelim
Doğduğumuz toprağı özgürleştireceğimize yemin edelim:
Birleşmiş, Tanrı için
Bizi kim yenebilir?
(Koro)
Alpler'den Sicilya'ya,
Legnano her yerdedir;
Her erkeğin kalbi
ve Ferruccio'nun eli
İtalya'nın çocukları
Hepsi Balilla olarak adlandırılır;
Her trompet sesi
Vespers'ı çalar.
(Koro)
Paralı kılıçlar,
zayıf sazlardır.
Avusturya kartalı
Tüylerini çoktan kaybetmiştir.
İtalya'nın kanı
ve Polonya'nın kanı
Kazaklarla birlikte içti
Ama kalbini yaktı.
(Koro)
"Il Canto degli Italiani"yı kim yazdı ve ne zaman resmi marş oldu?Getty
Sözleri Goffredo Mameli tarafından Eylül 1847'de yazıldı ve Fransız marşı La Marseillaise'den esinlenildi. O zamanlar sadece 20 yaşındaydı.
Mevcut bir müziğe uyarlama yapmak yerine, Cenevizli besteci Michele Novaro'nun müziğini eklemesi için Torino'ya gönderdi.
Şarkı, Aralık ayında ilk kez, Avusturya Veraset Savaşı sırasında Cenova'nın Portoria semtinde yaşanan halk ayaklanmasının 101. yıldönümünü kutlamak ve İtalya'daki yabancı işgallerine karşı protesto etmek için İtalya'nın dört bir yanından Cenova'ya gelen 30.000 kişilik bir kalabalığın önünde çalındı.
Benito Mussolini'nin hükümdarlığı sırasında, açıkça faşist olmayan şarkılar yasaklandı veya yasaklanmaya çalışıldı, ancak Il Canto degli Italiani hoş görüldü ve sonunda resmi marş olarak kabul edildi.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, şarkı özellikle antifaşistler arasında yeniden popülerlik kazandı ve 1946'da ülkenin geçici milli marşı ilan edildi. Anayasa'ya resmi marş olarak kabul edilmesi gerekiyordu, ancak bunu onaylayacak bir yasama kararnamesi yoktu.
Şarkı, İtalya'da ve yurtdışındaki İtalyanlar arasında popülerliğini korudu, ancak 2017 yılına kadar Temsilciler Meclisi Anayasa İşleri Komitesi, Canto degli Italiani'yi İtalyan Cumhuriyeti'nin resmi marşı olarak onaylayan bir tasarıyı kabul etmedi.
Daha fazla bilgi
- 'Yes Sir, I Can Boogie' - İskoçya kutlama şarkısının sözleri ve tarihi
- İngiltere milli marşı: God Save the Queen şarkı sözlerinin tamamı
- Fransa milli marşı: La Marseillaise şarkısının tam sözleri