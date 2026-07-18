İtalya Ligi’ne geri dönecek mi?.. 2 milyon avro, Kessie’nin geleceğini belirleyecek

Juventus, Zaki Şelik ile anlaşmayı beklenmedik bir şekilde kesinleştirerek Roma’ya bir darbe indirdikten sonra, İtalya’nın başkentindeki kulübün Fildişili Frank Kessié’yi kadrosuna katmak için güçlü bir rekabetle karşılık verebileceği görülüyor.

Kessie, 2026 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekmiş ve bu da onun İtalyan ligine geri dönme olasılığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Ancak İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Roma'nın şu anda Fildişili orta saha oyuncusunu transfer etmek için harekete geçmeyi planlamadığını doğruladı.

Piedola, oyuncunun menajeriyle herhangi bir temas kurulmadığını belirterek, şu ana kadar transferin gerçekleşebileceğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve bu tür temasların zaten gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Roma, transfer piyasasındaki çabalarını bir orta saha oyuncusu ile anlaşmak yerine, başta hücum hattı olmak üzere diğer pozisyonları güçlendirmeye odaklıyor.

Kessie'nin adı, son aylarda Roma ile anılmıştı. Bunun nedeni, kulübün eski sportif direktörü Frédéric Massara'ydı. Massara, daha önce Milan'da bu oyuncuyla çalışmış ve onun yeteneklerine büyük hayranlık duyduğu biliniyordu. Ancak Pedula, geçen ayın sonunda Juventus’ta futbol işlerinden sorumlu CEO olarak atanan Massara’nın şu anda Fildişi Sahili milli oyuncuyu “Yaşlı Kadın”a kazandırmaya odaklandığını vurguladı.

Pedola, Kessie ve Juventus arasındaki görüşmeler hakkında şu yorumda bulundu: “Her zamanki diplomatik tavırlara ve yanıltma girişimlerine rağmen, daha önce de belirttiğim gibi Juventus’un ilgisi hâlâ devam ediyor.”

Serbest transfer olarak piyasaya çıkan oyuncu, primlerin yanı sıra yıllık 6 milyon avro maaş talep ediyor. Juventus’un teklifi ise yaklaşık 2 milyon avro daha düşük olsa da, bir orta yol bulunabilir.

Şu anda Fildişili oyuncunun menajerleri sadece Juventus ile görüşüyor ve transferin gerçekleşeceğine dair inanç yüksek."

Suudi kulübü Al-Ahli, bu ayın başında, Asya şampiyonu takımda geçirdiği 3 yılın ardından Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié’nin ayrıldığını resmi olarak duyurmuştu.

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