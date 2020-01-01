İtalya Kupası'nı (Coppa Italia) en çok kazanan takımlar

1922'den bu yana düzenlenen İtalya Kupası'nda bu güne dek 71 kupa verildi. İşte şampiyonlar ve İtalya Kupası'nın tarihi...

İtalya Kupası, yerel adıyle Coppa Italia, 1922'den beri düzenleniyor.

'da olduğu gibi İtalya Kupası'nı da en çok kazanan takım . Juventus'u kupa sayısında takip ediyor.

1922'de ilk kupayı kazanan takım ise şu sırlar Serie D'de bulunan Vado. Bu başarı Vado tarihinin en büyük başarısı.

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İtalya Kupası'nın ikincisi 1926–27 sezonunda planlanlandı ancak son 32 turunda iptal edildi. Üçüncü turnuva 1935-36 sezonunda düzenlendi ve II. Dünya Savaşı'na kadar her yıl yeni turnuva düzenlendi. İtalya Kupası 1958'de geri döndü ve o günden bu yana da araksız devam ediyor.

Kupayı kazanan takımlar ertesi yıl fotmalarına İtalya kokartı takmaya hak kazanıyor. Ayrıca sonraki sezonun başında Serie A şampiyonu ile Süper Kupa ve 'ne katılma hakkı kazanıyor.