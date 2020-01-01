İtalya Kupası

İtalya Kupası'nı (Coppa Italia) en çok kazanan takımlar

Son güncelleme
Yorum()
Coppa Italia trophy - Olimpico Roma
Getty
1922'den bu yana düzenlenen İtalya Kupası'nda bu güne dek 71 kupa verildi. İşte şampiyonlar ve İtalya Kupası'nın tarihi...

İtalya Kupası, yerel adıyle Coppa Italia, 1922'den beri düzenleniyor.

Serie A'da olduğu gibi İtalya Kupası'nı da en çok kazanan takım Juventus. Juventus'u kupa sayısında Roma takip ediyor.

1922'de ilk kupayı kazanan takım ise şu sırlar Serie D'de bulunan Vado. Bu başarı Vado tarihinin en büyük başarısı.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    İtalya Kupası'nın ikincisi 1926–27 sezonunda planlanlandı ancak son 32 turunda iptal edildi. Üçüncü turnuva 1935-36 sezonunda düzenlendi ve II. Dünya Savaşı'na kadar her yıl yeni turnuva düzenlendi. İtalya Kupası 1958'de geri döndü ve o günden bu yana da araksız devam ediyor.

    Kupayı kazanan takımlar ertesi yıl fotmalarına İtalya kokartı takmaya hak kazanıyor. Ayrıca sonraki sezonun başında Serie A şampiyonu ile Süper Kupa ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanıyor.

    Kulüp Kupa Kazandığı yıl
    Juventus 13

    1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018
    Roma 9

    1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008
    Inter 7 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011
    Lazio 7 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019
    Fiorentina 6 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001
    Torino 5 1936, 1943, 1968, 1971, 1993
    Milan 5 1967, 1972, 1973, 1977, 2003
    Napoli 5 1962, 1976, 1987, 2012, 2014
    Sampdoria 4 1985, 1988, 1989, 1994
    Parma 3 1992, 1999, 2002
    Bologna 2 1970, 1974
    Vicenza 1 1997
    Atalanta 1 1963
    Venezia 1 1941
    Genoa 1 1937
    Vado 1 1922
    Toplam 71  

     

    Kapat