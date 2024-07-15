Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalya'dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk dönemden beri istediği yıldız futbolcu için AC Milan devreye girdi ve bu İtalyan devinin, transferi bitirme olasılığı oldukça yüksek görülüyor.

Alvaro Morata'ya teklif

İspanya A Millî Takımı'nın golcüsü Alvaro Morata, EURO 2024'te kupaya uzandı ve yaz transfer döneminin en popüler golcülerinden.

İsmi Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı gelişme var.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alvaro Morata EURO 2024'ün sona ermesinin ardından AC Milan'a transfer olacak.

İtalyan devinin, İspanyol golcü için Atletico Madrid'e 13 milyon euro ödemeye hazır olduğunun altı çizildi.

Sırada ne var?

AC Milan'ın İspanyol yıldıza 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak Morata'nın 5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme talep ettiği söyleniyor.

Aradaki farkın kısa süre içinde kapanacağı ve transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun nasıl bir karar vereceği şimdilik merak konusu.