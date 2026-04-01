Bosna-Hersek milli takımı, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltılarda 4-1 galip gelerek İtalya'yı eleyip 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak büyük bir sürpriz yarattı.

Böylece "Azzurri", 2018 ve 2022'nin ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayarak bu turnuvadaki şanssızlığını sürdürdü.

Dünya Kupası'na katılamamak İtalya için futbol açısından bir felaket olsa da, bu durum Barcelona'nın işine yarayabilir.

"Mundo Deportivo" gazetesi, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin İtalya'nın son hayal kırıklığının en önemli sorumlularından biri olduğunu yazdı.

Bastoni, 41. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımı ilk yarının geri kalanını, ikinci yarıyı ve uzatmaları 10 kişiyle tamamladı.

İtalya, Bastoni'nin atılmasından önce 1-0 önde olmasına rağmen, Bastoni'nin yokluğu Azzurri üzerinde büyük bir etki yarattı ve Bosna, uzatmalara girmeden önce skoru eşitledi ve maç penaltılara gitti.

İtalyan basını, Bastoni'nin oyundan atılmasını sert bir şekilde eleştirdi; hatta onun Bosna forması giydiği şekilde düzenlenmiş fotoğraflar yayınladı. Bu düşmanca senaryo, Barcelona'nın Inter'in savunma oyuncusuyla sözleşme imzalama hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir.

"Bastoni ve 2026 felaketi" La Gazzetta dello Sport'un internet sitesinin ana sayfasında yer alan başlıktı ve savunmacının Bosna karşısında sergilediği performansı eleştirdi; basılı versiyon da onun vasat performansına dikkat çekti.

"Tuttosport" da İtalya'nın turnuvadan elenmesinin ana nedenlerinden biri olarak Bastoni'yi gösterdi ve "Corriere dello Sport" ise defans oyuncusunun kırmızı kartını "aptalca" olarak nitelendirdi.

Ancak Bastoini'ye odaklanan sadece basın değil; taraftarlar da oyuncunun ve eşi Camilla Preciani'nin Instagram paylaşımlarını yorumlarla doldurdu.

Bununla birlikte, milli takım arası öncesinde, Bastoni, 15 Şubat'taki Inter-Juventus maçında Kalulu'nun kırmızı kart görmesine neden olduğu için birçok taraftar tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Barcelona, Bastoni'yi en fazla 55 ila 60 milyon avroya transfer edebileceğine inanıyor ve İtalya'nın turnuvadan elenmesi ile birlikte oyuncuya yöneltilen genel eleştiriler, transferi kolaylaştırabilir.

İtalya'nın ezici yenilgisinin ardından, Bastoni sahadan büyük bir üzüntü içinde ayrıldı. Defans oyuncusunun bu hüzünlü görüntüsü, geleceğinin başka bir kulüpte olabileceğine işaret ediyor olabilir. Barcelona, fırsatını bulursa hazır bekliyor.

(Ayrıca okuyun)... Deco son rötuşları yapıyor... Barcelona'nın Bastoni'yi kadrosuna katmak için yaptığı teklifin detayları