İtalya'da Semih Kılıçsoy fırtınası! Milli yıldızımız parlamaya devam ediyor

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy, son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Milli yıldızımız, müsabakanın açılış golünü kaydederken takımının aldığı kritik galibiyette başrol oynadı.

Ne oldu?

Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Serie A'nın 22. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

İtalya Serie A'da 13 müsabakaya çıkan Semih, takımına 3 gollük katkı sağladı. Milli oyuncumuz, bu maçlarda bir kez sarı kart gördü.

Cagliari, aldığı bu galibiyetin ardından puanını 25'e yükseltti. Fiorentina ise 17 puanda kaldı.