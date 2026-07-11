İsviçre maçı öncesinde Messi ve takım arkadaşlarını sarsan şok bir vefat

Arjantin futbol tarihinin en önemli efsanelerinden birinin hayatına son nokta konuldu. Arjantin Futbol Federasyonu, 89 yaşında hayata veda eden tarihi yıldız Antonio Rattin’in vefatını duyurdu. Rattin, dünya çapında bu büyüleyici oyunun tarihini şekillendiren başarılar ve anlarla dolu zengin bir futbol mirası bıraktı.

Arjantin Futbol Federasyonu, Rattin’i milli takım ve köklü Boca Juniors kulübünün kayıtlarına adını altın harflerle kazımış ebedi simgelerden biri olarak tanımlayan resmi bir taziye bildirisi yayınladı. Rattin, Arjantin’in renklerini 1962’de Şili’de ve ve 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası turnuvalarında Arjantin milli takımının renklerini temsil etmişti; bu dönem, Arjantin futbolunun uluslararası sahnede parladığı bir dönemdi.

Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Ratin, sert mücadele tarzı ve saha içindeki baskın lider kişiliğiyle tanınıyordu. O, takımı Boca Juniors’u Arjantin Birinci Ligi’nde 6 şampiyonluğa taşıdı, ayrıca 1963 yılında “Los Zenizis” ile prestijli Libertadores Kupası’nın finaline yükselerek, tüm bir nesil Arjantinli futbolcu için önemli bir başarıya imza attı.

Dünya hakemlik camiasını sarsan olay

Ancak Antonio Rattin’in adı, dünya futbol tarihinin en tartışmalı ve en etkili olaylarından biriyle ayrılmaz bir şekilde anılmaktadır. Bu olay, 1966 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile ev sahibi İngiltere milli takımlarının karşılaştığı maç sırasında, İngiltere’nin başkenti Londra’daki efsanevi “Wembley” Stadyumu’nda meydana geldi.

Gerginlik ve heyecanın dorukta olduğu o maçta, hakem, Ratin’in hakem kararlarına defalarca itiraz etmesinin ardından onu oyundan atma kararı açıkladı. Bu karar, Arjantinli kaptanın öfkesini uyandırdı ve o, uzun dakikalar boyunca sahayı terk etmeyi reddetti. Bu, o dönemde futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş dramatik bir sahneydi, özellikle de renkli kart sistemi henüz ortaya çıkmamışken; hakemler, uyarı veya kırmızı kart kararlarını oyunculara doğrudan sözlü olarak bildiriyorlardı.

Dünya Kupası tarihinin en ünlü anlarından birinde, Ratin öfkeyle sahadan çıkarken, üzerinde İngiliz bayrağı tasarımı bulunan köşe bayrağını bükerek, hakem kararının adaletsiz olduğunu düşündüğü duruma açık bir protesto gösterisi olarak. Ardından, Kraliçe II. Elizabeth’i karşılamak için özel olarak serilmiş lüks kırmızı halıya yöneldi ve üzerine oturarak, İngiliz taraftarların öfkesini alevlendiren açık bir meydan okuma sergiledi; taraftarlar da üzerine bir yağmur gibi atışlar ve küfürler yağdırdı.

Krizden doğan renkli kartlar

Bu şok edici olay, dünya çapında futbol hakemliği tarihinde köklü ve belirleyici bir dönüm noktası oluşturdu; zira Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi’ni, hakemler ve oyuncular arasındaki iletişim mekanizmalarını ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirmeye itti, dil engellerini ve kültürel farklılıkları aşarak, oyunculara uyarı ve kırmızı kart kararlarını bildirmek için dünya çapında kabul gören, net ve anlaşılır bir yöntem aramaya itti.