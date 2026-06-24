İsviçre, B Grubu’nda Kanada’yı birinci sıradan indirdi

İsviçre, Dünya Kupası’nda B Grubu’nu birinci olarak tamamladı. Güçlü bir ikinci yarı performansı sayesinde, Vancouver’da ev sahibi Kanada’yı 2-1 mağlup etti. İsviçre, son 16 turunda E, F, G, I veya J Grupları’ndan üçüncü sırayı alan takımla karşılaşacak. Kanada ise şu anda Güney Kore olan A Grubu’nun ikinci sıradaki takımıyla karşılaşacak.

Breel Embolo, maçın başlarında Kanada kalecisi Maxime Crépeau'nun karşısına çıktı ancak son vuruşta başarısız oldu. Diğer tarafta ise rakip savunmayı aşan Cyle Larin, Gregor Kobel'i geçemedi. Eski Feyenoord oyuncusu ofsayt pozisyonundaydı, dolayısıyla olası bir gol zaten geçersiz sayılacaktı.

Embolo, kısa süre sonra yine iyi bir fırsatı değerlendiremedi. İsviçre, Vancouver’daki maçın ilk dakikalarında üstünlük kurmuş görünüyordu; Kanada ise toplu bir savunma sergileyerek İsviçre savunmasının arkasındaki boşlukları kolluyordu. Granit Xhaka, serbest vuruşu hızlıca kullanmak isterken, topun önüne geçen Larin’e sert bir şekilde çarptı ve bu olay bir itiş kakışa neden oldu. Her iki oyuncuya da sarı kart gösterildi.

İsviçre, top hakimiyetine rağmen gerçek anlamda büyük gol fırsatları yaratamadı. Aktif bir performans sergileyen Larin'in de katkısıyla Kanada, beraberlikten ve B Grubu'ndaki liderliğini korumaktan oldukça memnun görünüyordu. Son grup maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

İsviçre takımı soyunma odasından güçlü bir şekilde çıktı ve maçın yeniden başlamasından 41 saniye sonra öne geçti. Hızlı bir atak sonrasında Rubén Vargas, uzak direk önünde golü buldu. Bu, Kanada oyuncuları ve taraftarları için bir şok oldu. Birinci sıra artık Jesse Marsch’ın takımının elinde değildi.

İsviçre, 2-0 öne geçerek Kanada için durumu daha da kötüleştirdi. Embolo, Johan Manzambi’ye mükemmel bir pas verdi ve Manzambi, Dünya Kupası’ndaki üçüncü golünü attı. Oyuna sonradan giren Promise David, su molasının hemen ardından skoru 2-1’e getirince Kanada’nın umutları yeniden canlandı. Bu golün hazırlığını Nathan-Dylan Saliba yaptı.