İstifasının ardından: Queiroz resmen Gana'nın başına dönüyor

Gana Futbol Federasyonu, "Black Stars" milli takımının teknik direktörlüğüne Portekizli Carlos Queiroz'un yeniden getirildiğini resmen açıkladı.

Gana Federasyonu bugün çarşamba günü, 73 yaşındaki teknik adamla milli takımın teknik sorumluluğunu yeni bir görev süresi kapsamında üstlenmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu anlaşma, Queiroz'un 2026 Dünya Kupası finallerinde Gana'ya liderlik etmeyi de içeren önceki görevinin sona ermesinin ardından geldi.

Gana Federasyonu resmi açıklamasında şunları söyledi: "Carlos Queiroz'un önümüzdeki dönemde milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesi için anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

Queiroz, Gana milli takımını 2026 Dünya Kupası'nda çalıştırmış ve İngiltere, Hırvatistan ile Panama'nın yer aldığı bir grupta takımla birlikte grup aşamasını geçmişti. Ancak Afrika ekibinin macerası son 32 turunda sona ermiş; Gana bu turda Kolombiya'ya yenilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenen finaller öncesinde Queiroz'un imzaladığı sözleşmeye göre, Portekizli teknik direktörün görev süresi Gana milli takımının turnuvadan elenmesiyle sona ermişti.

Daha sonra Queiroz, "Instagram" hesabından istifasını açıklamış ve mesajında şunları yazmıştı: "Gana'ya... Futbol, hayat gibi, bize kalıcı bir ders öğretir: Ya kazanırsın ya da öğrenirsin. Bu yolculuktan başardıklarımızla gurur duyarak ayrılıyorum, ancak her zaman daha fazlasını hedefleyenlerde olması doğal olan bir tatminsizlik hissiyle de."

Ancak Gana Federasyonu ve Spor Bakanlığı ile Queiroz arasında gerçekleşen görüşmeler, tüm tarafların onun yeni bir görev kapsamında görevde kalması konusunda anlaşmasıyla sonuçlandı.

Queiroz yeni görev süresine, Gana'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarındaki serüveninin başlayacağı önümüzdeki milli takım arasında başlayacak. Gana milli takımı, içinde bulunulan ayın 23 Eylül tarihinde deplasmanda zorlu bir grupta Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

Gana Federasyonu, Queiroz'un geniş uluslararası tecrübesinin, teknik yeteneklerinin ve milli takıma dair önceki bilgisinin yanı sıra, kendisini önümüzdeki dönemde takımı çalıştırmak için doğru seçim haline getirdiğini düşünüyor.

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