NE OLDU? Cannavaro, eylül ayında Serie B ekibi Benevento'nun menajeri olarak atandı, ancak işler hiç de beklediği gibi gitmedi.

Ve Cannavaro, kötü bir başlangıç yaptığı takımından ayrılmak istedi.

İtalyan hoca, sezona ilk dört maçında iki mağlubiyet ve iki beraberlikle giriş yapınca başkana istifasını sundu ve beklemediği bir cevapla karşılaştı.

NE SÖYLEDİLER: Cannavaro, "İstifamı uygun gördüğüm için bu kararımı verdim ve Foggia sadece bir sportif direktör değil, aynı zamanda bir arkadaştır" dedi ve ekledi:

"Her şeyi açıklığa kavuşturmak için bir adım geri attım, ancak başkan bunu reddetme konusunda çok güçlüydü.

"Ve itiraf etmeliyim ki bu beni mutlu etti, çünkü bu kadarını beklemiyordum."

BÜYÜK RESİM: Cannavaro, Çin ve Suudi Arabistan'daki kulüpleri ve 2019'da Çin milli takımından kısa bir süre sorumlu olduktan sonra anavatanındaki ilk koçluk rolünde bulunuyor.

Eski defans oyuncusu iyi bir başlangıç yapamadı, ancak en azından şimdilik kulübün desteğine sahip bir şekilde ilerleyişini sürdürecek ve bu durum, kendisine olan güvenini atıracak.

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