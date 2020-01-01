İşte Sörloth'u Trabzonspor'a getiren rapor

Bu sezon attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Alexander Sörloth'un transferinin scout başarısı olduğu ortaya çıktı.

'un geçtiğimiz yaz Premier Lig ekibi 'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alexander Sörloth sezona şimdiden damgasını vurdu.

Son olarak Beşiktaş derbisinde attığı gollerle takımına 1 puanı getiren Norveçli yıldızın bordo mavili formayı giymesini sağlayan scout raporu da ortaya çıktı.

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Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre 1.95'lik dev santrfor Sörloth için hazırlanan raporda, "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. Fiziğinden beklenmeyecek kadar hızlı. İstatistikleri değil potansiyeli değerlendirilmeli. Motive edilirse Trabzonspor çok şey kazanacaktır" diye yazıldı. Ve buna göre hareket eden yönetim de transferi gerçekleştirip turnayı gözünden vurdu.

Daha fazla takım

forması giyen vatandaşı Erling Haaland ile birlikte Avrupa'nın parmakla gösterdiği bir performans yakalayan Sörloth ise yaptığı kısa açıklamada, "Trabzonspor'daki her oyuncu çok kaliteli ama en önemlisi takımdaki aile ortamı ve samimiyet. Ayrıca taraftarlar sizi maça çok iyi motive ediyor. Trabzon gerçekten farklı bir yer" yorumunda bulundu.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 34 resmi maçta 24 gol atıp 7 de asist yaptı.